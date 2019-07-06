Комментарии

Курсы валют ЦБ РФ на 6 июля: 63,5841 руб/доллар США и 71,6593 руб/евро

6 июля 2019
ЦБ РФ с 6 июля установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 63,5841 руб.
  • 1 евро - 71,6593 руб.
  • 10 китайских юаней - 92,4470 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,1828 р. (0,29%).
Курс евро по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,1173 р. (0,16%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,1679 р. (0,18%).

/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Ипотека: тренды изменились
Эльвира Набиуллина допускает снижение ключевой ставки в июле даже на два шага
Эксперты: Доля новостроек в выдаче ипотеки будет падать, а рефинансирования – расти
«Интерес к ипотеке сохраняется, но ажиотаж спал». Банкиры рассказали, что ждать от рынка до конца 2019 года
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги