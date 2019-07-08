ИАЦ «Альпари»: Доллар остается в диапазоне 62,50 – 63,80 руб.

Как и прогнозировал ИАЦ «Альпари», в пятницу, 5 июля, торги по рублёвым парам закрылись ростом. Рубль подешевел по отношению к доллару США на 0,51%, до 63.80 руб., к евро – на 0.08%, до 71,67 руб., к фунту – на 0,22%, до 79.96 руб. Наибольшие потери российская валюта понесла к доллару на фоне благоприятных данных по рынку труда США, которые снизили вероятность смягчение денежно-кредитной политики ФРС США в июле месяце.

Число рабочих мест в экономике США в июне увеличилось на 224 тыс. человек. Снижение уровня безработицы было нивелировано ростом доли экономически активного населения с 62,8% до 62,9%.

Поддержку национальной валюте оказал нефтяной рынок. Несмотря на укрепление американского доллара баррель Brent по итогам дня подорожал на 2,08%, до $64,44. Росту котировок способствовала напряженность вокруг Ирана и решение ОПЕК с союзниками продлить сделку по сокращению поставок на 9 месяцев.

В понедельник, 8 июля, на торгах в Азии нефть торгуется в минусе на 0,34%. Цена корректируется после пятничного роста. Полагаю, что её падение не отразится негативно на рубле. Пара доллар/рубль сохраняет боковой тренд с 21 июня и торгуется в диапазоне 62,50 – 63,80 руб. торги на валютном рынке открылись спокойно, поэтому сюрпризов не ожидается на российском рынке Форекс. Сегодня рассматриваю коррекцию курса доллара до 63,40 руб. Пара евро/рубль сохранит боковое движение 71,00 – 72,00 руб.

Владислав Антонов, аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»