ИАЦ «Альпари»: Жаркое лето у белорусского рубля уже наступило

По оценкам ИАЦ «Альпари», после недели снижения, белорусский рубль укрепился к валютной корзине за счет падения курсов евро и российского рубля. По данным Национального Банка РБ, за минувшую неделю на Белорусской валютно-фондовой бирже (БВФБ) стоимость доллара США выросла на 0,27% до 2,0488 рублей за доллар. Европейская валюта снизилась на 0,76% и стоит 2,3074 рублей за евро. Российский рубль подешевел на 0,48% и стоит 3,2232 белорусских рублей за 100 российских. Стоимость валютной корзины в результате снизилась за неделю на 0,31%.

Всего с начала года доллар подешевел на 5,14%, евро подешевел на 6,71%, а российский рубль подорожал на 3,55%. Стоимость валютной корзины снизилась за это время на 1,22%. При этом корзина вновь протестировала минимумы с начала года, до этого значения она уже опускалась 18 июня.

Вероятнее всего, восстановление доллара на мировых рынках продолжится и на начавшейся неделе. Это будет отражаться и на белорусском валютном рынке. Доллар к концу недели может укрепиться, хотя и достаточно скромно – до 2,05 белорусского рубля. Евро и российский рубль незначительно подешевеют: евро – до 2,29 белорусского рубля, российский рубль – до 3,21 белорусского рубля за 100 российских.

По предварительным данным, в июне объем международных резервных активов РБ вырос на $200,7 млн. (+2,5%), и на 1 июня составил $8,291 млрд. в эквиваленте. По заявлению Нацбанка, основным фактором роста ЗВР в июне стало повышение цены золота на международном рынке. Также увеличению резервов способствовали покупка иностранной валюты Нацбанком на торгах БВФБ, поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, и поступление средств от продажи Нацбанком и Минфином облигаций, номинированных в иностранной валюте.

Решением Правления Нацбанка с 27 июня 2018 года ставка рефинансирования была снижена на 0,5 п.п. до 10%. На последующих заседаниях, последнее из которых состоялось 3 мая, были приняты решения сохранить ее на текущем уровне. Следующее ежеквартальное заседание Правления Национального банка РБ по денежно-кредитной политике планируется 7 августа.

Индекс потребительских цен на товары и услуги в мае вырос по сравнению с предыдущим месяцем на 0,3%, с начала года вырос на 3,0%, за последние 12 месяцев вырос на 6,2%.

ВВП в сопоставимых ценах в январе-мае вырос на 1,0% к соответствующему периоду предыдущего года.

Согласно утвержденному прогнозу социально-экономического развития страны на 2019 г. и основным направлениям денежно-кредитной политики, прогнозируется рост ВВП на 4,0%, инфляция ожидается не более 5%.

Доллар к середине июля может укрепиться, хотя и достаточно скромно – до 2,05 белорусского рубля. Евро и российский рубль незначительно подешевеют: евро – до 2,29 белорусского рубля, российский рубль – до 3,21 белорусского рубля за 100 российских.

Вадим Иосуб, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»