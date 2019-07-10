Комментарии

ИК «Фридом Финанс»: Рынок перешел к консолидации

10 июля 2019

Александр Осин, аналитик управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»:

Рынок стабилизировался на фоне улучшения динамики цен зарубежных финансовых рынков. Акции ЛСР (-5,52%) снизились после закрытия реестра и на фоне смещения интереса инвесторов в пользу бумаг ГК «ПИК». Акции Сургутнефтегаза (+1,04%) и Газпромнефти (+0,83%)  поддержала подорожавшая нефть. Пара USD/RUB повысилась к сопротивлению своего торгового диапазона 63,60-63,90. 

Привилегированные акции Ленэнерго (+2,79%) и обыкновенные акции МРСК ЦП (+1,97%) выросли на фоне информации о планируемой передаче казначейского пакета акций ПАО «ОГК-2» на баланс ПАО «Мосэнерго» при параллельной передаче казначейского пакета акций ПАО «Мосэнерго» на баланс ПАО «ОГК-2». Эти данные оживили на рынке прогнозы объединения энергокомпаний.

Обыкновенные акции Х5 Retail Group (-1,82%) выглядели хуже рынка. Поводом для продажэ послужила информация об иске на $1 млн, предъявленном девелоперу «Икс5 недвижимость», входящему в Х5 Retail Group. Претензии истца связаны с платой за аренду площадей под гипермаркет.

Ожидаю повышения рынка. Обращает на себя внимание снижение ставок «периферийных» облигаций ЕМС, а также повышение нефтяных котировок. Ориентир по индексу Мосбиржи: 2800-2845 п., прогноз по паре USD/RUB: диапазон 63,40-64,30.


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Наводнение в Иркутской области 2019, последние новости
Названы меры поддержки бизнеса в зоне ЧС: отсрочка налогов, реструктуризация кредитов, создание моногорода Тулун, выдача льготных займов
15 фактов о наводнении в Иркутской области
В Иркутской области сформируют оперативную группу для координации всех министерств и ведомств при ликвидации ЧС
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги