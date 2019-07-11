Аналитики Альфа-Банка: Оставляем прогноз курса рубля к доллару на конец года на уровне 67 руб./$

ЦБ оценил профицит российского текущего счета за 2К19 всего в $12,1 млрд на фоне слабой динамики экспорта. Российский нефтяной экспорт снизился на 8% г/г в 2К19, тогда как ненефтяной экспорт также продемонстрировал снижение на 5% г/г за аналогичный период. В целом цифры по платежному балансу подтверждают мнение о том, что тренд на укрепление рубля уязвим, считают аналитики Альфа-Банка.

Профицит текущего счета за 1П19 составил $45,8 млрд, но за 2К19 он составил $12,1 млрд. Поскольку ЦБ ранее сообщал о своей оценке профицита текущего счета в $45,5 млрд за январь-апрель, складывается впечатление, что слабость текущего счета материализовалась в мае-июне. Аналитики Альфы говорят, что это дает основание предположить, что в июне российский текущий счет был дефицитным, что очень необычно и должно восприниматься как негативный сигнал.

Снижение ненефтяного экспорта на 5% г/г в 2К19 сильно разочаровывает, нефтяной экспорт также снизился на 8% г/г в 2К19:

Аналитики отмечают, что для них негативным сюрпризом оказалась динамика ненефтяного экспорта, который в прошлом году воспринимался как драйвер роста российской экономики и ее экспорта. После снижения на 1,5% г/г в 1К19 ненефтяной экспорт снизился на 5,1% г/г в 2К19; в итоге за 1П19 он снизился на 3,3% г/г.

С другой стороны, слабая динамика экспорта была в большой степени нейтрализована продолжающимся падением импорта, который снизился на 3,0% г/г в 1П19.

Чистый отток капитала составил $27,3 млрд в 1П19, в том числе $3,4 млрд в 2К19.

«Результаты за 2К19 подтверждают наше осторожное отношение к курсу рубля, - отмечают аналитики Альфа-Банка. - Большой профицит текущего счета – исторически сильная особенность российского платежного баланса, и в течение последних двух лет надежды на рост ненефтяного экспорта были важным фактором российской модели роста. Результаты за 1П19 показывают, что динамика ненефтяного экспорта слишком уязвима, а мировая торговая война совсем не способствует диверсификации экспорта. Российский капитальный счет остается уязвимым, и мы считаем, что цифры по платежному балансу за 1П19 в целом подтверждают наши ожидания возвращения курса рубля к уровню 67 руб./$ в конце года».