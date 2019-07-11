Комментарии

Индекс Мосбиржи проведет торги в коридоре 2800- 2840 пунктов Российский рынок акций днем в четверг незначительно снижается. Индекс Мосбиржи проведет сегодняшние торги в коридоре 2800-2840 пунктов. На рынке время позитива. После выступления Джерома Пауэлла вероятность понижения процентной ставки на июльском заседании повысилась. Да и дискуссия членов ФРС США продемонстрировала уклон к снижению ставок. Рубль укрепляется и против доллара и против евро. Ожидаемый коридор на сегодня по паре доллар/рубль - 62,8-63,1 руб., евро/рубль сегодня будет торговаться в диапазоне 70,8-71,1 руб. В июле наш таргет по паре доллар/рубль – 60-62 руб. и цель все ближе. Баррель Brent торгуется на отметке $67,47, прибавляя 0,69%. Инвесторы учитывают угрозу США ввести новые санкции в отношении Ирана. Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»

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