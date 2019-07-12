ИАЦ «Альпари»: «Медведи» пробуют свои силы на рынке

Как и прогнозировал ИАЦ «Альпари», российский фондовый рынок сегодня оделся в «красное». Индекс МосБиржи отступил под отметку 2800 пунктов и вполне может двинуться в область 2780 пунктов, если «медведи» будут в настроении. Индекс РТС снижается к 1394 пунктам, здесь пока нет выраженных продаж, просто колебания с неплохой амплитудой.

Интересно, что сырьевое ралли осталось как будто вне поля зрения российских инвесторов и бенчмарок.

Акции «РусГидро» сегодня фигурируют среди лидеров распродажи. После отсечки под дивиденды 9 июля давление на котировки сохраняется, акция может спуститься в область 0,5600 руб. без каких-либо усилий со стороны продавцов.

После двух дней покупок в коррекционное русло легли бумаги «Северстали». Краткосрочно, акция может оставаться в «боковике» 1043,8-1082 руб., но с возвращением на площадку хорошего настроения актуализируется цель подъема на уровне 1100 руб.

В ответ на «голубиную» риторику главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла подросли сегодня и рубль, и долговой рынок - сектор ОФЗ. Пока мировые инвесторы увеличивают ожидания по поводу грядущего смягчения денежно-кредитной политики глобальными Центробанками, отечественные бонды пользуются повышенным спросом.

Доллар США сегодня снижается в паре с рублем, будучи довольно уязвим после комментариев Пауэлла. Гринбек остается около 62,88 руб., завтра есть небольшой шанс на скольжение к 62,70 руб., но с большой долей вероятности пара доллар/рубль быстро вернется в торговые границы 63,00-64,00. Евро/рубль снижается, напоминая о фундаментальной слабости европейской валюты, и балансирует около 70,78 руб. Снижение европейской валюты продолжится и завтра.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»