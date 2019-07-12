ИАЦ «Альпари»: Фондовому рынку России идет зеленый цвет

На торгах в четверг цена нефти изобразила «зигзаг», и по итогам дня незначительно снизилась. Торги начались ростом. Стартовав с уровня $66,7, цена еще до полудня достигла $67,4, обновив максимумы с конца мая. Однако от этого уровня она развернулась, сходила вниз к $66,2, и завершила день вблизи $66,5. Потенциально, на рынок могли повлиять попытки создания США коалиции против Ирана, и формирующийся шторм в Мексиканском заливе, но трейдеры уже устали реагировать на подобные инфоповоды, и рынок «бумажной» нефти жил своей жизнью. Утром пятницы нефть умеренно росла, достигнув $66,8 за бочку. Вероятный диапазон торгов на оставшуюся часть дня для сорта Brent $66,1-$67,5 за баррель. Среднесрочный диапазон, который определяется ближайшими значимыми уровнями поддержки и сопротивления, сохраняется между $62,0-$69,2. Вечером ожидается выход отчета нефтесервисной компании Baker Hughes по активным нефтяным платформам в США. Напомним, что неделей ранее их число снизилось на пять единиц до 788.

Основные западные фондовые рынки закрылись в четверг разнонаправленно, европейские преимущественно снизились, зато американские индексы выросли, продолжая обновлять исторические максимумы. Российский рынок не успел застать американский оптимизм, и снизился вслед за Европой. По итогам дня рублевый индекс МосБиржи потерял 1,17%, долларовый индекс РТС на фоне укрепления рубля снизился скромнее, на 0,62%. Среди лидеров снижения – ФСК ЕЭС (-3,02%) и «Сургутнефтегаз»-преф (-2,99%). Американский индекс Dow 30 вырос при этом на 0,85%. Утром пятницы большинство индексов стран АТР росло вслед за Америкой на 0,2-0,6%. Исключением был австралийский ASX, который терял 0,3%. Фьючерс на индекс S&P 500 торговался утром вблизи 3 011 п., на 0,23% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня, обновляя при этом исторические максимумы. Утренний рост нефтяных котировок и азиатских рынков задают благоприятный внешний фон перед открытием торгов на отечественном фондовом рынке. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 2760-2820 пунктов, по индексу РТС — 1385-1415 пунктов.

Зато рубль, несмотря на отрицательную динамику акций, продолжил укрепление. По итогам дня на МосБирже, доллар с расчетами «на завтра» подешевел до 62,8150 руб. (-36,5 коп.), а европейская валюта снизилась до 70,6800 руб. (-39,75 коп.), обновив минимумы с начала апреля прошлого года. Растущие с утра котировки нефти могут способствовать дальнейшему укреплению рубля. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США — 62,2-63,4 руб., для европейской валюты — 70,0-71,4 руб.

Вадим Иосуб, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»