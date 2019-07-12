ИАЦ «Альпари»: Индекс Мосбиржи проведет торги в коридоре 2750- 2790 пунктов

Как и прогнозировал ИАЦ «Альпари», российский рынок акций и российский рубль утром в пятницу в красной зоне. Индекс Мосбиржи в минусе, долларовый индекс РТС также в минусе. Индекс Мосбиржи проведет сегодняшние торги в коридоре 2750-2790 пунктов. Не спасает даже рост цен на нефть. Против российских бумаг и рубля играют новости об одобрении Конгрессом поправки к оборонному бюджету США на 2020 год. Она предполагает санкции против госдолга России в случае вмешательства в американские выборы.

Ожидаемый коридор на сегодня по паре доллар/рубль: 63,0-63,3 руб., а евро/рубль останется в диапазоне 71,0-71,3 руб.

Brent торгуется на уровне $67,04, прибавляя 0,78%. Сегодня рост цен на черное золото могут поддержать новости о тропическом шторме «Барри» в Мексиканском заливе. По оценкам метеорологов, он может усилиться до урагана вечером в пятницу или в субботу утром. Вчера в Мексиканском заливе были приостановлены 53% всех нефтедобывающих и 45% газодобывающих мощностей,

Евро/доллар торгуется на отметке 1,127.

В 2019 г., наряду со 100-летним юбилеем Московской печатной фабрики АО «Гознак», также отмечается 250-летие обращения бумажных денег в России. И, как уверены представители авторитетной организации, в перспективе российские банкноты смогут отпраздновать и свое 300-летие. Мы полностью согласны с данной точкой зрения. Конечно, доля электронных платежей будет возрастать. Однако вряд ли россияне откажутся от наличных полностью. При этом, мы повторим нашу позицию. Было бы правильно провести деноминацию рубля 1 к 100, и вернуть на денежные знаки портреты наиболее достойных россиян.

Что ждет доллар, какова судьба сбережений в иностранной валюте?

Вообще, хранить сбережения в валюте – это ошибка. Вы берете на себя курсовой риск. Да и не стоит забывать, что курс доллара в России завышен из-за интервенций Минфина, который скупает валюту на внеплановые доходы бюджета. Зачем он это делает – не очень понятно, ведь международные резервы России превышают $500 млрд. Спрос на рубль сейчас обеспечивают горячие деньги международных финансовых спекулянтов. Дивидендная доходность российских акций, таких, например, как «Сургутнефтегаз», высока. Также как и доходность ОФЗ.

Лучше всего хранить деньги в рублях на депозите в надежном банке, так вы защитите их от инфляции. А если хотите рискнуть – на ваш выбор ведущие российские фишки – «Газпром», Сбербанк, «Норильский Никель», «Газпром нефть», «Роснефть» и многие другие. Наша цель по паре доллар/рубль составляет 60-62 руб. Думаю, она будет достигнута в конце июля или начале августа.

Может ли доллар резко подорожать? Только, если рухнет нефть. В рамках соглашения ОПЕК+ и будущей политики ФРС США это нереалистично. Сегодня на рынке время позитива. После выступления Джерома Пауэлла вероятность понижения процентной ставки на июльском заседании повысилась. Да и дискуссия членов ФРС продемонстрировала уклон к снижению ставок. Единственное, что может обрушить нефть – это торговая война США и Китая. Но об этом пока все забыли. Есть и более маргинальные сценарии – выход Италии или Испании из зоны евро.

Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»