ИАЦ «Альпари»: Ситуация на нефтяном рынке препятствует укреплению рубля

По оценкам ИАЦ «Альпари», в четверг, 18 июля, рубль провел успешный поход против доллара, но потерпел довольно обидное поражение от евро. К закрытию торгов в четверг курс американского доллара расчётами «на завтра» понизился снова на 11 коп. (-0,17%), на этот раз уже до 62,83 руб., а курс евро, наоборот, укрепился на 18 коп. (+0,26%), до 70,83 руб. Продолжение падения цен на нефть препятствует росту курса рубля.

Цена на нефть сорта Brent в четверг опять обвалилась, в этот раз на 1,25%, до $62,19 за баррель. Скорее всего, цену нефти подкосил новый прогноз Международного энергетического агентства о снижении мирового спроса на нефть в текущем году ещё на 100 тыс. баррелей в сутки по сравнению с прошлым прогнозом, до 1,1 млн баррелей в сутки. Эксперты МЭА объясняют снижение прогноза продолжающимся торговым конфликтом США и Китая, который уже привел к замедлению роста китайской экономики. Тем не менее, с утра цена Brent вернулась к росту и прибавляет 0,5%.

Директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Алексей Заботкин в интервью Bloomberg выразил сомнения в том, что совет директоров ЦБ РФ на заседании 26 июля примет решение о снижении ключевой процентной ставки сразу на 0,5 процентного пункта. По мнению главы департамента ЦБ РФ, максимально возможная величина снижения ставки на ближайшем заседании составит лишь 25 базисных пунктов. Аргументов в пользу более существенного снижения ставки у ЦБ пока нет, уточнил руководитель департамента Банка России.

Полагаем, что сегодняшние торги могут открыться укреплением рубля. Мы оставляем без изменения прогнозы по курсу доллара к рублю в диапазоне 62,1-63,4 руб., по курсу евро к рублю – в пределах 70-71 руб.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари»