ИАЦ «Альпари»: Прогноз по рублю 22 июля 2019 года

В пятницу, 19 июля, для рубля повторилась ситуация четверга: рост к одной резервной валюте и падение к другой, только с точностью до наоборот. Если в четверг «россиянин» рос по отношению к доллару и снижался по отношению к евро, то к закрытию торгов пятницы обменный курс доллара расчётами «завтра» прилично вырос, на 24 коп. (+0,4%), до 63,05 руб., а курс евро понизился на 13 коп. (-0,17%), до 70,67 руб.

Цена барреля нефти марки Brent в пятницу скорректировалась после падения, и выросла на 0,7%, до $62,63. Напряженная и вместе с тем неопределенная ситуация вокруг Ирана спровоцировала рост цен на нефть. В пятницу вышли данные от Baker Hughes, показавшие падение за неделю числа активных буровых платформ на пять единиц, до 779 штук, что также помогло росту нефтяных котировок. Сегодня утром баррель Brent снова дорожает, прибавляя в цене 0,8%.

В выходные министр экономического развития РФ Максим Орешкин в интервью обнародовал тревожный прогноз о том, что в 2021 году на рынке потребительского кредитования может произойти «взрыв» кредитного «пузыря», то есть значительное число заёмщиков окажутся неплатежеспособными. Министр предупредил, что «безболезненно выйти из кризиса не получится», в связи с чем правительство уже сейчас работает над комплексом мер помощи россиянам, которые попадут в тяжелую финансовую ситуацию. Пока сложно предположить, повлияет ли в краткосрочном аспекте эта новость на курс рубля, но небольшая волатильность на валютном рынке сегодня не исключена.

Скорее всего, на сегодняшнем открытии рубль опять может показать разнонаправленное движение. Мы немного повышаем прогноз по курсу доллара к рублю, до 62,5-63,4 руб., а по курсу евро к рублю сохраняем прежний прогноз в 70-71 руб.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари»