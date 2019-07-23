Комментарии

ПСБ: Восстановления цен на нефть не хватило

23 июля 2019

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ:

Очередную неделю российский фондовый рынок начал с негативной динамики, несмотря на умеренно позитивный внешний фон. Так, поддержку покупкам в наших активах могла оказать ситуация на рынке энергоносителей, где нефть марки Brent прибавила порядка 0,9%. Что же касается динамики западных площадок, то ее можно назвать нейтральной для наших бумаг. В Европе к вечеру основные активы прибавляли в пределах 0,6%, а в США после первых часов торгов Dow Jones и S&P500 демонстрировали разнонаправленную динамику вблизи уровней пятничного закрытия. На таком фоне к 18.15 индекс МосБиржи потерял 0,5%, отступив в район 2689 пунктов. Аутсайдерами торгов выступили акции ОГК-2 и «префы» Сургутнефтегаза, падение которых превысило 3%. Лучше рынка вторую сессию подряд торгуется Уралкалий, прибавивший в понедельник более 20% в отсутствии существенных новостей. Компанию ему составили бумаги ВТБ и ТМК, рост которых составил 2,3% и 1,2% соответственно. В рамках сессии понедельника наши игроки вновь проигнорировали внешний позитив, в результате чего индекс МосБиржи сделал еще один шаг к ближайшей поддержке, расположенной на уровне 2640 пунктов. К этому уровню подходит среднесрочный восходящий тренд, берущий начало от минимумов декабря прошлого года, что приведет к образованию двойной поддержки, которая может стать опорой для рынка и позволить «быкам» предпринять попытку возобновления восходящей динамики.

На валютной секции Московской биржи рубль консолидировался у уровней пятничного закрытия, в результате чего доллар и евро сохранили позиции в районе 63 и 70,7 рубля соответственно. Отметим, что для укрепления рубля не хватило восстановления цен на нефть и подготовки экспортеров к налоговым выплатам, пик которых приходится на 25 – 29 июля. Если же говорить о динамике пары USD/RUB, то она продолжает двигаться над годовым минимумом, которым выступает поддержка на уровне 62,5 рубля. Ближайшим же сопротивлением доллара является отметка 64 рубля. Мы ожидаем, что на текущей недели пара удержит позиции в рамках этого диапазона. Для выхода из него игрокам может понадобиться существенный повод, а пробой одной из границ, скорее всего, даст направление дальнейшего среднесрочного движения американской валюты.


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