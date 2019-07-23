ИАЦ «Альпари»: Индекс МосБиржи проведет торги в коридоре 2680-2720 пунктов

Российские «голубые фишки» во вторник в «зеленой» зоне на фоне оптимизма внешних площадок и комфортных цен на нефть. Индекс МосБиржи в плюсе, долларовый индекс РТС также показывает положительную динамику. Индекс МосБиржи проведет сегодняшние торги в коридоре 2680-2720 пунктов. Нефть сорта Brent торгуется по $63,31, прибавляя 0,08%. Внимание трейдеров сосредоточено на данных по запасам в США, а также развитии ситуации в Персидском заливе. Рубль без четкой динамики. Ожидаемый коридор на сегодня по паре доллар/рубль составляет 63,0-63,3, евро/рубль – 70,5-70,8. Евро/доллар – 1,119.

Владимир Путин ввел мораторий на предоставление налоговых льгот нефтяным компаниям до конца года. Об этом попросил министр Антон Силуанов после того, как глава «Роснефти» Игорь Сечин запросил на развитие Арктики беспрецедентные льготы в 2,6 трлн руб. Мораторий не коснется только одного проекта — Приобского месторождения «Роснефти», поддержать которое также просил Сечин. Конфликт нефтяников и Министерства финансов на тему налоговых льгот вечен. При этом нам ближе позиция нефтяников, разработка месторождений Арктики связана с масштабными инвестициями, плюс свое бюджет может взять через дивиденды. Вместе с тем, косвенно данное решение играет в пользу распределения кэша «Сургута». На разработку арктических месторождений нужны деньги.

Английский футбольный клуб «Челси», принадлежащий Роману Абрамовичу занял 32-е место в рейтинге самых дорогих спортивных команд мира по версии американского Forbes. Стоимость клуба оценена в $2,58 млрд. На 37-м месте — баскетбольный клуб Brooklyn Nets, совладельцем которого с долей 51% является миллиардер Михаил Прохоров. Стоимость клуба Forbes оценил в $2,35 млрд. 42-е место в рейтинге занял лондонский футбольный клуб «Арсенал», оцененный в $2,27 млрд. До августа прошлого года 30% акций «Арсенала» принадлежали еще одному российскому миллиардеру Алишеру Усманову.

Нет ничего плохого, что российские олигархи владеют зарубежными клубами первой руки. Плохо то, что ни один российский спортивный клуб не торгуется на Московской бирже. Российский спорт, в принципе, нельзя рассматривать как объект финансовых инвестиций. Россия шестая экономика мира, деньги есть, вопрос, вероятно, в качестве менеджмента. Достаточно вспомнить, что при Абрамовиче в далеком 2005 году «ЦСКА» выиграл Кубок УЕФА.

Александр Разуваев, руководитель «Информационно-аналитического центра «Альпари»