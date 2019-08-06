Комментарии

ИАЦ «Альпари»: EURUSD решил передохнуть на уровне 1,12

6 августа 2019

Как и прогнозировал ИАЦ «Альпари», В понедельник, 5 августа, торги по паре евро/доллар закрылись ростом. Ключевой темой дня была торговая война между США и Китаем. В пятницу, 2 августа, Дональд Трамп заявил, что с 1 сентября повысит пошлины на китайские товары на 10%. В понедельник Китай ослабил юань на 1,77%. Фондовые индексы улетели вниз. Золото, йена, франк и биткоин подорожали.

На американской сессии Штаты назвали Китай страной, манипулирующей курсом валюты. Госкомпании Китая приостановили импорт сельхозпродукции из США. В связи с этим инвесторы опасаются, что торговый конфликт будет продолжительным.

На фоне коррекции защитных активов пара евро/доллар скорректировалась до 1,1190. Сейчас факторов для укрепления евро нет, он подорожал на геополитике. Китай на уступки не идет, Трамп ищет новые рычаги давления на Поднебесную. Вероятно, противостояние между двумя странами продлится, поэтому следим за динамикой фондовых индексов, защитных активов, юанем, а также твитами Трампа. Он является триггером всех последних ценовых колебаний.

На момент написания обзора евро стоит 1,1205. По прогнозу жду снижения до 1,1180 с последующим восстановлением курса на 76% от падения до 1,1235. Экономический календарь на сегодня фактически пустой.

График евро/доллар 01-06 августа 2019 года

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В 17:00 США сообщат об изменении уровня вакансий и текучести рабочей силы за июнь.

В 19:00 с речью выступит член FOMC Джеймс Буллард.

В 23:30 Американский институт нефти (API) опубликует отчет по запасам сырой нефти в США за неделю.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»


/ СИА /
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