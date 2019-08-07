ИАЦ «Альпари»: Рубль закрылся в плюсе из-за спроса на рисковые активы

По данным «Альпари», во вторник, 6 августа, торги по рублевым парам завершились в минусе. Пара доллар/рубль снизилась на 0,39%, до 65,27 руб., евро/рубль – на 0,37%, до 73,11 руб., фунт/рубль – на 0,17%, до 79,39 руб.

Обострение торговой войны США и Китая является ключевой темой на финансовых рынках. Несмотря на вчерашнее снижение нефтяных котировок на 2,25%, рубль по итогам дня укрепился к иностранным валютам. Он подорожал на фоне ослабления защитных активов. Трейдеры вернулись к рисковым активам после укрепления юаня к доллару на заявлениях ЦБ Китая, что он не позволит юаню дальше падать.

Сильную поддержку рубль получил от внутреннего долгового рынка. Индекс российских облигаций RGBI вырос на 0,22%, до 143,15. Он позволил рублю пережить 2-процентное падение цен на нефть. Облигации покупают, а значит, тема санкций против России сошла на нет.

В среду, 7 августа, нефть торгуется в небольшом плюсе. Отчет API оказал поддержку нефтяному рынку, но от восстановления цен сдерживает бегство из рисковых активов.

Согласно последним данным Американского института нефти, запасы сырой нефти в США за последнюю неделю сократились сильнее, чем ожидали эксперты. Запасы сырой нефти уменьшились на 3,43 млн, запасы бензина – на 1,1 млн баррелей. Запасы дистиллятов увеличились на 1,17 млн баррелей. В 17:30 мск выйдет отчет Минэнерго США. Рынок ожидает увидеть сокращение запасов нефти на 2,7 млн баррелей.

На фоне ослабления юаня инвесторы опять ринулись в золото и йену. Если геополитика не будет мешать, то не вижу никаких проблем подняться цене до $62 за баррель в рамках коррекции. Если покупатели начнут выскакивать из длинных позиций, то не избежать снижения до $56,43.

Есть риски, что торги откроются ростом по рублевым парам, так как на торгах в Азии золото с йеной подорожали, а юань ослабился. Инвесторы и трейдеры опять уходят в защитные активы.

Штаты обвинили Пекин в манипулировании своей валютой. Китай опроверг заявления США заявив, что юань ослабился под воздействием рыночных условий. В связи с этим стоит следить за динамикой USDCNH и защитными активами, так как при такой тактике странам вряд ли удастся найти компромисс.

Если ослабление юаня усилится, то пара доллар/рубль возобновит восходящее движение. Сильный рост по паре не ожидаю, поскольку ежедневный рост индекса RGBI сдерживает нацвалюту от ослабления. Восходящая коррекция цен на нефть также может поддержать его на дневной сессии. В паре евро/рубль сопротивление расположено на уровне 73,60 руб. Если в течение трех часов после открытия торгов цена останется ниже 73,50 руб., то тогда можно будет рассмотреть снижение пары до 72,50 руб.

Владислав Антонов, аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»