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ИАЦ «Альпари»: Нефть может упасть до $55 за баррель

7 августа 2019

Вторник, 6 августа, позволил рублю отыграться, хотя до возвращения в прежний коридор в 62-63 руб. российской нацвалюте пока ещё очень далеко. К закрытию торгов вторника обменный курс доллара расчётами «завтра» понизился на 25 коп. (-0,38%), до 65,28 руб., а непокорный евро тоже отступил перед рублем и подешевел на 25 коп. (-0,3%), до 73,11 руб.

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings 6 августа выпустило обзор, в котором говорилось, что недавно введенный президентом Трампом второй пакет антироссийских санкций не повлияет на российскую экономику и на её кредитоспособность. На этом фоне рубль скорректировался после падения. Однако агентство предупредило, что риск ужесточения санкций Запада против России, в том числе ограничений для нерезидентов на инвестиции в рублевый госдолг, по-прежнему сохраняется.

Цена барреля нефти марки Brent 6 августа на ICE снова обвалилась, потеряв 1,7%, до $58,68 за баррель. Вероятно, негативным фоном для нефтяного рынка стал новый виток падения китайского юаня по отношению к доллару, неопределенность в дальнейших отношениях Китая и США, а также визит министра энергетики США Рика Перри в Саудовскую Аравию, в ходе которого Вашингтон и Эр-Рияд, пока на уровне министров энергетики, договорились о совместной работе над тем, чтобы на нефтяном рынке не возникло дефицита из-за сокращения экспорта нефти Ираном и Венесуэлой. Сегодня с утра цена на нефть Brent немного подрастает, но всего на 0,07%. Если цена не удержится выше $58 за баррель, возможно её плавное сползание на уровень в $55, а если не удержится и выше этого уровня, то пока неизвестно, где будет предел падения цены.

Сегодня на открытии рубль может двигаться разнонаправленно. Мы пока оставляем без изменений прогнозы по курсу доллара к рублю в 65-66 руб. и по курсу евро к рублю в 72,5-74 руб.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари»


/ СИА /
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