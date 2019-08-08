Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 8 августа: 3 113,3401 руб/1 г золота и 35,2000/1 г серебра ЦБ РФ с 8 августа установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 3 113,3401 руб.

1 грамм серебра - 35,2000 руб.

1 грамм платины - 1 787,2500 руб.

1 грамм палладия - 2 990,6001 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 48,8300 р. (1,59%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,8500 р. (2,47%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 5,1100 р. (0,29%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 13,4300 р. (0,45%) .

dims

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/ СИА /

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