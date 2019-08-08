ИК «Фридом Финанс»: Конъюнктура в ценах на металлы позволяет поднять таргет по Норникелю

Александр Осин, аналитик управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»:

Норникель 20 августа опубликует отчетность по МСФО за первое полугодие. Выручка компании по РСБУ, отражающая показатели ее крупнейшей бизнес-единицы Заполярный филиал, с января по июнь выросла на 42% г/г, до 397 млрд руб. Чистая прибыль увеличилась в 2,3 раза, до 202 млрд руб. Выпуск никеля повысился на 6%, до 110 тыс. тонн, меди — на 9%, до 251 тыс. тонн, палладия — на 10%, до 1,533 млн унций, платины — на 15%, до 380 тыс. унций.

Консенсус рынка по чистой прибыли и чистой рентабельности Норникеля в первом полугодии, предполагает результаты 95,6 млрд руб. и 38% соответственно. Я считаю эти ожидания завышенными, поскольку рост цен на продукцию компании пришелся уже на третий квартал. В связи с этим выходящая 20 августа отчетность Норникеля по международным стандартам, возможно, разочарует инвесторов и приведет к продажам акций компании. Тем не менее с учетом текущей динамики цен на металлы и улучшения прогнозов по ним мы повысили целевой ориентир по обыкновенным акциям Норникеля на конец второго полугодия 2020 года с 16145 руб. до 16785. В августе-сентябре не исключаем рост котировок ГМК Норильский никель.