ИАЦ «Альпари»: Китай помог стабилизировать рубль и фондовый рынок

Сегодня, 8 августа, рубль и фондовый рынок, не удержавшие вчера рост на вечерней сессии на фоне пикирующей вниз нефти, снова возобновили рост. Торги по рублевым парам с утра открылись укреплением рубля. На данный момент рост российской национальной валюты уверенно продолжается, рубль дорожает по отношению к доллару на 0,4%, а к евро — на 0,56%.

Российский фондовый рынок с утра открылся достаточно сильным ростом, особенно по индексу РТС. В настоящий момент индекс РТС повысился на 1,36%, а индекс Московской биржи растет на 0,91% и уже готов подняться выше значимого уровня в 2700 пунктов. В лидерах роста - акции «Норильского никеля» (+1,85%), «Газпрома» (+1,84%), «МРСК Центра и Приволжья» (+1,53%) и «НОВАТЭКа» (+1,5%). В рыночных аутсайдерах сегодня оказались акции «М.Видео», теряющие в данный момент 4,4% стоимости.

Мировые финансовые рынки сегодня немного успокоились на фоне стабилизации курса китайского юаня в районе 7 юаней за доллар. Рынки восприняли это как сигнал о том, что Китай не намерен бороться с США и долларом любой ценой, в том числе ценой серьезного ослабления собственной валюты. Американское деловое издание The Wall Street Journal посвятило сегодня статью китайскому юаню, в ней говорилось, что целью ослабления юаня является, скорее, поддержка экспортеров и национальной экономики, темпы роста которой замедляются, чем попытка отомстить США за введение пошлин на китайские товары. На этом фоне очень вероятно, что продажа Китаем в рынок части пакета гособлигаций США тоже не состоится, и это успокоило рынки. Тем временем потенциальная угроза отказа Китая от импорта американской нефти всё ещё не устранена, и нефтяной рынок сегодня лихорадит и бросает в разные стороны – от достаточно сильного роста к падению.

Мы ожидаем, что в течение ближайших дней доллар будет торговаться в интервале 64,5-65,5 руб., а евро останется в коридоре в 72-73 руб. Индекс РТС сегодня проведет торги в рамках 1300-1340 пунктов, а индекс МосБиржи – в интервале 2670-2730 пунктов.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари»