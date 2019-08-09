ПСБ: Продолжаем коррекционный рост

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ:



В четверг российский фондовый рынок продолжил восходящую динамику, чему способствовало улучшение ситуации на внешних площадках. Так, наметилось восстановление рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent смог подняться в район 57,5 доллара за баррель. Также «быков» поддержала динамика западных индексов. Так, в Европе к вечеру основные индексы прибавляли в пределах 1,8%, а в США после первых часов торгов Dow Jones и S&P500 подтянулись на 0,7% и 1,1% соответственно. На таком фоне к 18.00 мск. индекс МосБиржи вырос на 1%, поднявшись в район 2700 пунктов. Лидерами торгов выступили акции Аэрофлота и ИнтеРАО, рост которых составил 3,3% и 2,4%. Хуже рынка торговались Алроса и ОГК-2, потери которых превысили 0,7%. Отметим, что если днем ранее наш рынок проигнорировал сильный негатив из вне, понеся небольшие потери, то сегодня «быки» смогли воспользоваться поддержкой внешнего фона и продолжить волну восстановления, начавшуюся во вторник после тестирования среднесрочного восходящего тренда, берущего начало от минимумов декабря. При этом из ближайших поддержек, кроме тренда, выделим уровень 2640 пунктов. Ближайшим же сопротивлением выступает отметка 2730 пунктов. В случае сохранения позитива на внешних площадках, уже завтра индекс МосБиржи может попытаться преодолеть этот уровень. Текущая динамика укладывается в рамки коррекции, говорить же о развороте и возобновлении полноценного роста можно будет в случае преодоления отметки 2750 пунктов.



На валютной секции Московской биржи российский рубль смог умеренно укрепиться по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию основной сессии доллар отступил на 0,2%, торгуясь в районе 65,2 рубля, евро снизился на 0,1%, до 73,1 рубля. Основным поводом к покупкам в рубле стало не восстановление рынка энергоносителей, а общий интерес к валютам EM. В последнее время именно этот фактор выступает основным для динамики рубля. Отметим, что в ближайшие сессии экспортеры могут начать подготовку к налоговым выплатам, что увеличит предложение валюты на рынке и поддержит рубль. При этом, на наш взгляд, в ближайшее время логичным выглядит продолжение консолидации доллара в диапазоне 65 – 65,5 с попытками тестирования нижней границы этого коридора.