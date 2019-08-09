ИАЦ «Альпари»: Фондовые рынки дружно отправились «на север»

Мировые фондовые рынки в четверг, 8 августа, дружно отправились «на север». Наша холодная даже летом страна не стала исключением. Так, валютный индекс РТС в четверг показал хороший рост на 1,47%, а индекс МосБиржи вырос поменьше, на 0,81%. Среди лидеров роста на российском рынке можно отметить акции «Аэрофлота», подорожавшие за день на 3,42%, а также акции «Норильского никеля» (+2,61%), «Объединенной вагонной компании» (+2,4%) и «ИнтерРАО» (+2,16%). Наиболее сильно подешевели в четверг акции «М.Видео», рухнувшие на 5,2%, а также бумаги «АЛРОСА» (-2,16%) и «ОГК-2» (-1,37%).

Мы считаем, что российские фондовые индексы сегодня откроются в небольшом плюсе. По индексу РТС ждём колебаний в рамках 1300-1360 пунктов, а по индексу МосБиржи — в интервале 2690-2750 пунктов.

Рост российского и мировых фондовых рынков был связан как с положительными отчетностями корпораций, так и с приостановкой падения китайского юаня, что стало сигналом для мировых рынков о том, что новый кризис и рецессия пока откладываются. Американские фондовые индексы в четверг закрылись в хорошем плюсе, как бы соревнуясь между собой – кто покажет более высокие темпы роста. Индекс Dow 30 вырос на 1,43%, S&P 500 поднялся на 1,88%, а Nasdaq оказался чемпионом и вырос на 2,24%. Азиатские рынки показывают с утра противоречивую динамику: китайские индексы минусуют, а индексы других азиатских рынков находятся на положительной территории.

Цена нефти сорта Brent в четверг выросла на 0,66% и достигла $57,53 за баррель, а цена барреля техасской WTI поднялась на 1,4%, до $52,9 на фоне общего позитива и обещаний Саудовской Аравии сократить экспорт нефти в сентябре. Однако сегодня утром падение цен возобновилось: Brent дешевеет на 0,78%, а WTI падает на 0,9%. Наш прогноз по цене Brent на сегодня: $57-58 за баррель.

Сегодня при открытии рубль может опять немного подешеветь. Наши новые прогнозы: по курсу рубля к доллару до 64,5-65,5 руб., по курсу рубля к евро - 71,8-73 руб.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари»