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ИАЦ «Альпари»: Евро попал давление после решения ЕЦБ

13 сентября 2019

Вчерашнее решение Д. Трампа отложить повышение торговых пошлин на китайские товары оказало поддержку фондовым индексам и способствовало росту спроса на рисковые инструменты. Рост основных валют был умеренным, поскольку участники рынка ожидали решения ЕЦБ и выступления Драги.

Управляющий совет Европейского центрального банка принял решение понизить депозитную ставку на 0.10% до уровня -0.50%. Ставка рефинансирования была оставлена на уровне 0.00%. Также было объявлено о возобновлении с 1 ноября программы количественного ослабления объемом 20 млрд евро в месяц.

Курс евро повышался до 1,1068, с которого обвалился почти на 1,5 фигуры, до 1,0927. По последним котировкам евро стоит 1,1053. Коррекция составила 50% от падения. Чтобы делать новый прогноз, нужно чтобы на рынке снизилась волатильность и участники рынка смогли проанализировать решение ЕЦБ.

Президент США Д. Трамп воспользовался решением ЕЦБ снизить ставку по депозитам, чтобы в очередной раз раскритиковать ФРС США и похвалить ЕЦБ. В своем твите он написал: «Европейский центробанк действовал быстро и снизил процентную ставку на 10 б. п. Они пытаются, и у них получается, девальвировать евро против очень сильного доллара США, что нанося ущерб американскому экспорту… А Федрезерв сидит, и сидит, и сидит. Им платят за то, что они занимают деньги, а мы платили проценты!».

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»

 

 

 

 

 


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