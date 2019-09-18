ИАЦ «Альпари»: Валютная пара EUR/USD - рынок в ожидании решения FOMC

Во вторник, 17 сентября, торги по евро завершились ростом. На торгах в Европе первоначальный «бычий» импульс образовался на европейской статистике. Затем рост пары усилился на фоне падения цены на нефть. Склонность к риску увеличилась после того, как появилась информация, что Саудовская Аравия быстро восстановит добычу нефти после атаки нефтяных объектов беспилотниками. Ключевой уровень 1,1045 был пробит на американской сессии. На фоне общего ослабления доллара США перед заседанием FOMC цена восстановилась до 1,1075.

Из-за заседания и пресс-конференции Джерома Пауэлла прогноза на сегодня нет, потому что неизвестно, чего ждать от его речи. Текущий курс 1,1055. Балансовая линия проходит через 1,1039 — идеальный уровень, чтобы на нем дождаться пресс-конференции Пауэлла. На рынке сохраняется неопределённость по ставкам, так как 56,% участников рынка ожидают их снижения до 1,75-2,00%, а 43,5% считает, что ставки останутся в диапазоне 2,00-2,25%. Если ФРС сохранит ставки, евро рухнет, если снизит, то её снижение учтено рынком. Рост будет ограниченным.

В 11:30 мск Британия опубликует индекс потребительских цен, индекс розничных цен, индекс закупочных и отпускных цен производителей за август.

В 12:00 мск еврозона представит индекс потребительских цен за август.

В 15:30 мск в Канаде выйдет индекс потребительских цен за август, в США – данные об изменении выданных разрешений на строительство и числа закладок новых фундаментов за август.

В 17:30 мск Минэнерго США объявит об изменении запасов нефти в стране до 13 сентября.

В 21:00 мск FOMC огласит решение по основной процентной ставке, а также выйдет сопроводительное заявление FOMC, в 21:30 – состоится пресс-конференция FOMC.

Владислав Антонов, аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»