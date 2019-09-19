ИАЦ «Альпари»: Рубль днем - все чего-то ждут

Сегодня все чего-то ждут: итогов заседания Федеральной резервной системы, стабилизации в нефти, внешних сигналов или новостей. И пока тянется этот режим ожидания, на рынках почти ничего не происходит.

Доллар США к середине дня консолидируется около 64,31 руб., и пока не появится важная для игроков информация, отсюда «американец» далеко не отойдет. Евро снижается на 0,3% и находится рядом с 71,00 руб. Пара евро/рубль вполне может отступать к 70,85-71,05.

Минфин РФ сегодня провел аукционы по размещению ОФЗ, как обычно по средам. Уже известно, что выпуск 26225 привлек 18 млрд руб. при спросе в размере 28,6 млрд руб. По всей видимости, интерес инвесторов к российским долгам есть, но ведомство не желает продавать ОФЗ по любой цене и на дисконт не пойдет.

Нефть в минусе, но ажиотажных продаж уже нет. Все катализаторы, так или иначе, будут соотноситься с новостями из Саудовской Аравии. Известно, что до конца сентября саудиты намерены ликвидировать все повреждения и вернуть поставки на прежний уровень.

До конца сегодняшнего дня доллар проторгуется в пределах 64,10-64,65 руб., евро — 70,80-71,35 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»