ИАЦ «Альпари»: Рынок готов к умеренному росту

Среда завершилась для нефти незначительным снижением цены. Торги стартовали с отметки $63,5 за баррель марки Brent. В течение дня цена поднималась до $64,2, затем опускалась к $62,3, и завершила день вблизи $62,9. Статистика Управления энергетической информации США показала рост запасов нефти за неделю на 1,1 млн. баррелей вместо ожидаемого экспертами снижения на 2,5 млн. баррелей, но рынок эти данные предпочел игнорировать. Он по-прежнему фокусировался на обещаниях Саудовской Аравии восстановить добычу после терактов, обвинениях в этих терактах Ирана, и обещаний со стороны США новых санкций в отношении этой Исламской республики. Сегодня утром цена «черного золота» стояла на месте, двигаясь в предельно узком коридоре $62,7-$63,0. Вероятный диапазон торгов на оставшуюся часть дня для сорта Brent $62,3-$63,5 за баррель. Среднесрочный диапазон, который определяется ближайшими значимыми уровнями поддержки и сопротивления, сохраняется между $58,4-$68,7.

Основные западные фондовые индексы изменились в среду незначительно и разнонаправленно. По-разному повели себя и российские индексы. По итогам дня рублевый индекс МосБиржи потерял скромные 0,08%, а долларовый индекс РТС, напротив, вырос на 0,05%. Среди лидеров роста – «Русал» (+4,29%) и «Норильский Никель» (+1,71%). Американский индекс Dow 30 вырос при этом на 0,13%.

Сегодня утром большинство рынков стран АТР росло на 0,1-0,6%. Исключением был гонконгский Hang Seng, который терял около 1,1%. Фьючерс на индекс S&P 500 торговался утром вблизи 3 000 п., на 0,28% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Утренний рост большинства азиатских рынков при стабильных котировках нефти задают умеренно-позитивный внешний фон перед открытием рынка российских акций. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 2790-2845 пунктов, по индексу РТС — 1370-1395 пунктов.

В отличие от акций, рубль в среду вполне определился с направлением, и укрепился к иностранным валютам. По итогам дня на МосБирже, доллар подешевел до 64,1500 руб. (-21 коп.), а европейская валюта снизилась до 70,7350 руб. (-53,5 коп.). Разница в динамике двух валют связана со снижением пары EUR/USD с 1,1070 до 1,1030 после ожидаемого решения ФРС США снизить процентную ставку на 0,25 п.п. Утренние незначительные колебания нефтяных цен обеспечат нейтральное начало торгов рублем. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США — 63,5-64,8 руб., для европейской валюты — 70,0-71,4 руб.

Вадим Иосуб, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»