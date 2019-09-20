Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 20 сентября: 3 093,7700 руб/1 г золота и 36,6600/1 г серебра
20 сентября 2019
ЦБ РФ с 20 сентября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 3 093,7700 руб.
- 1 грамм серебра - 36,6600 руб.
- 1 грамм платины - 1 916,0601 руб.
- 1 грамм палладия - 3 278,7700 руб.
Стоимость золота
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
17,9500 р. (0,58%).
Стоимость серебра
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,3200 р. (0,87%).
Стоимость платины
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
26,9500 р. (1,39%).
Стоимость палладия
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
29,3201 р. (0,89%).
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