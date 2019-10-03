ИАЦ «Альпари»: Внешний фон заметно ухудшается, рынок продает

Российский фондовый рынок остается во власти продавцов. Внешний фон последовательно ухудшается — в США начался новый финансовый год, и инвесторы настроены не слишком оптимистично. Конъюнктура, умноженная на спад в нефти, вынуждает инвесторов выходить из позиций по активам.

Индекс МосБиржи просел до 2724 пунктов и способен спуститься к 2700 пунктам. Индекс РТС отошел в область 1316 пунктов, новая цель «медведей» — 1310 пунктов.

В «зеленой» зоне сумело остаться не так много бумаг, в их числе акции «Алроса» и «Полиметалла». Список аутсайдеров среды возглавляют бумаги «НЛМК», а также компаний нефтегазового сектора. Это закономерно, ведь баррель Brent снова под давлением и падает к $57,80.

Рубль ввиду заметно ухудшившегося внешнего фона выглядит достаточно устойчиво. Доллар США чуть просел ближе к вечеру и консолидируется возле 65,20 руб. Пара доллар/рубль может торговаться в ближайшее время в пределах 65,00-65,55. Евро стоит в нулях рядом с 71,38 руб., краткосрочный коридор колебаний в паре евро/рубль — 71,00-71,60.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»