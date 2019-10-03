ИАЦ «Альпари»: Узбекистан решил присоединиться к ЕАЭС

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял решение о проработке вопроса о присоединении республики к Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС). Евразийский экономический союз — международная организация, в которой обеспечивается свобода движения товаров, а также услуг, капитала и рабочей силы. Членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия.

Евразийский Союз сейчас – это 184 млн человек, а это восьмое место в мире; в номинальном выражении ВВП около $1,8 трлн, что является 10 местом в мире. Население Узбекистана составляет примерно – 33,5 млн человек, номинальный ВВП равняется около $50 млрд. То есть, если Узбекистан вступает в Евразийский Союз, то население Союза превысит 200 млн человек – минимальная цифра для суверенного экономического центра силы.

Узбекистан добывает нефть и газ, выращивает хлопок и каракулевых овец, изготавливает высококачественные хлопчатобумажные ткани, производит машины и электрооборудование. Внешний долг Узбекистана составил в 2018 году $17,3 млрд США, что равняется 35,8% ВВП страны. В 2018 году более 2,6 млн узбекских граждан или 18% трудоспособного населения работало за пределами республики: в основном в России.

За год они отправили в виде денежных переводов в страну $4,8 млрд. Доходы трудовых мигрантов, отсылаемые ими на содержание их семей, обеспечивают 24,9% ВВП Узбекистана. Внешнеторговый оборот в 2018 году составил $15,8 млрд, из которых 72% пришлось на страны СНГ и 12% - на Китай и Индию. Так что вступление в Евразийский Союз, который все больше превращается в гумилевский русско-тюркский мир, выглядит очень логичным. Вероятно, официальной датой вступления Узбекистана в ЕАЭС станет 1 января будущего года.

Ну и в заключение стоит сказать, что две порции плова, салат и чай обойдутся в Ташкенте менее чем в 300 руб., а в московской «Чайхоне» на Тверской около 2000 руб. Так что Узбекистан - сказка, для туриста и любителя тюркской кухни.

Александр Разуваев, руководитель «Информационно-аналитического центра «Альпари»