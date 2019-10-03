ИАЦ «Альпари»: Индекс доллара торгуется в узком диапазоне

На торгах в Европе индекс доллара (DXY) находится в узком диапазоне 98,90-99,20. Евро торгуется по 1,0952. За счет резких колебаний в кроссе евро/фунт покупателям удалось поднять курс евро до 1,0974. Скачок наблюдался на статданных в Великобритании. Индекс деловой активности PMI в сфере услуг составляет 49,5 против прогноза 50,3 и предыдущего значения 50,6.

«Евробыкам» не удается развить полноценное ралли, так как участники рынка готовятся к завтрашнему отчету по рынку труда в США. Показатель важен для ФРС США, поэтому в пятницу ожидается высокая волатильность. Также стоит обратить внимание на решение Штатов с 18 октября ввести в ЕС 10-процентные пошлины на воздушные суда и 25-процентные пошлины на сельскохозяйственную и другую продукцию. С Китаем еще не заключили торговое соглашение, развязали войну с ЕС. Если сюда еще добавить неопределенность с Брекзитом, то в такой ситуации лучше находиться вне рынка до понедельника.

Поддержка находится между уровней 1,0930 и 1,0938, сопротивлением выступает отметка 1,0983.

Владислав Антонов, аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»