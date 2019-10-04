ИАЦ «Альпари»: Валютная пара EUR/USD - рынок в ожидании NFP и выступления Пауэлла

В четверг, 3 октября, торги по паре евро/доллар закрылись ростом на 0,05%. Диапазон дневной свечи составляет 58 пунктов против 60 пунктов (внутридневная волатильность за последние 10 недель). Большую часть времени цена крутилась вокруг уровня 1,0957. Резкий рост последовал на американской сессии. На новостях курс повышался до 1,0999 после чего покупатели все растеряли.

Индекс деловой активности в сфере услуг Института менеджмента (ISM services index) в США за сентябрь составил 52,6 (прогноз был 55,0, предыдущее значение составляло 56,4). Значение индекса является минимальным за последние три года. Опасения инвесторов относительно замедления темпов экономического роста в США получили еще одно подтверждение.

Вчерашний день получился волатильным, но в итоге дневная свеча закрылась с маленьким «бычьим» телом. Участники рынка ждут публикации отчета по рынку труда в США. В сентябре ожидается увеличение рабочих мест в несельскохозяйственном секторе 140 тыс. против 130 тыс. месяцем ранее. Я полагаю, что рынок ожидает значение хуже 140 тыс. и уже частично заложил в цены.

Всех волнует, какая будет реакция на отчет. Никто не знает. Повторюсь, что показатель непрогнозируемый, и фактическое значение почти всегда отклоняется от прогноза в среднем на 30-40 тыс. Речь идет о среднем отклонении от прогнозного значения. Отклонения могут достигать и 100 тыс., к тому же постоянно пересматриваются показатели за предыдущие 2-3 месяца.

Цена находится около балансовой линии, на 1,0956. Учитывая, как продвигается евро вверх и потом резко корректируется, с трудом верится, что он сможет значительно укрепиться к доллару США. Я думаю, сильная реакция будет на выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла. Все просто желают от него услышать, как будет действовать Федрезерв при слабых индексах ISM.

В 15:30 мск США и Канада объявят об изменении сальдо торгового баланса за август. США опубликуют отчет по рынку труда: уровень безработицы, число занятых в несельскохозяйственном секторе, средняя почасовая оплата труда и средняя продолжительность рабочей недели за сентябрь.

В 17:00 мск Канада представит индекс деловой активности менеджеров от Ivey за сентябрь.

В 20:00 мск Baker Hughes представит по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

В 21:00 мск с речью выступит глава ФРС США Джером Пауэлл.

Владислав Антонов, аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»