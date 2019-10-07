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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 7 октября: 3 156,0000 руб/1 г золота и 36,8100/1 г серебра

7 октября 2019
ЦБ РФ с 5 октября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 3 156,0000 руб.
  • 1 грамм серебра - 36,8100 руб.
  • 1 грамм платины - 1 848,2300 руб.
  • 1 грамм палладия - 3 472,7500 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 6,6001 р. (0,21%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,0400 р. (0,11%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 15,4400 р. (0,83%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 72,4199 р. (2,04%).

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