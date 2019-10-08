Комментарии

ПСБ: Настроения на мировых рынках на утро вторника можно охарактеризовать как сдержанно-оптимистичные

8 октября 2019

Профессиональные участники мировых фондовых рынков продолжают ориентироваться на результаты предстоящей встречи между торговыми представителями США и Китая в конце недели, предпочитая осторожно оценивать их возможные перспективы. Оптимизма инвесторам добавило официальное подтверждение начала переговоров между странами 10 октября в Вашингтоне. Президент США Д. Трамп надеется, что предстоящие переговоры — это «шанс сделать что-то значительное», но не исключает отсутствия каких-либо подвижек в торговом споре. Стоит отметить, что встреча пройдет за несколько дней до анонсированного Штатами увеличения с 15 октября уже действующих тарифов на китайский экспорт с 25% до 30% на сумму 250 млрд. долл., поэтому существенным прорывом в переговорах можно будет считать отсрочку или отмену данного решения, что, впрочем, маловероятно. Сюрпризов мы не ждем, но надежды на позитивный сдвиг в переговорах поддержит фондовые рынки. Также вчера американские власти внесли в «черный список» ряд крупных китайских технологических компаний из-за обвинений в нарушении прав уйгурских народов, что, наоборот, добавляет напряженности.

В целом, настроения на мировых рынках на утро вторника можно охарактеризовать как сдержанно-оптимистичные. Торги на фондовых биржах КНР после продолжительного перерыва возобновились ростом. Shanghai Composite проигнорировал просадку нефтяных котировок и индекса S&P 500 на прошедшей неделе, сдержанная реакция имела место после вышедших сегодня слабых PMI от Caixin в сфере услуг: 51,3 пункта в сентябре против 52,1 пункта в августе, что в рамках снижения деловой активности в промышленности воспринимается как очередной сигнал для опасений торможения экономики Китая к концу года. Определяющее значение в отсутствие значимых статданных играют торговые переговоры, что поддерживает и рост нефтяных котировок.      

Индекс МосБиржи заручившись поддержкой со стороны нефти и умеренным оптимизмом внешних площадок вчера смог уверенно подрасти, вернувшись выше отметки 2700 пунктов. Сегодня, опять же благодаря ценам на нефть, некоторому оживлению на глобальных рынках при неплохой динамике азиатских площадок индекс МосБиржи предпримет попытки к умеренному росту. В случае неухудшения внешнего фона актуальным считаем движение в середине-верхней половине диапазона 2700-2740 пунктов.

Роман Антонов, ПАО Промсвязьбанк


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