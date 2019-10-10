ИАЦ «Альпари»: Отскок в нефти поддержал «россиянина»

Середина недели для рубля прошла вполне результативно. Доллар США по итогам минувших торгов снизился на 0,48%, до 64,88 руб. Евро просел на 0,31%, до отметки 71,19 руб. Основным катализатором для восстановления относительной стабильности рубля стал отскок в ценах на нефть.

В целом же мировая конъюнктура оставалась нервной, и сегодня инвесторы продолжат ждать новостей: дипломатические делегации США и Китая все-таки должны встретиться за столом переговоров по торговому соглашению. Настроения на этот счет становятся все более мрачными и осторожными хотя бы потому, что Вашингтон продолжает расширять свой «черный список», в который накануне попало несколько китайских чиновников и компаний сектора высоких технологий.

В паре доллар/рубль с точки зрения технической картины торгов имеет смысл проследить за областью 64,75/64,78 — это нижняя граница краткосрочного восходящего канала, и если она будет пробита вниз, «медведи» в инструменте только усилятся.

На сегодня ожидания по движениям доллара США выглядят следующим образом: 64,75-65,15 руб., по евровалюте — 71,05-71,35 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»