Комментарии

ИАЦ «Альпари»: Отскок в нефти поддержал «россиянина»

10 октября 2019

Середина недели для рубля прошла вполне результативно. Доллар США по итогам минувших торгов снизился на 0,48%, до 64,88 руб. Евро просел на 0,31%, до отметки 71,19 руб. Основным катализатором для восстановления относительной стабильности рубля стал отскок в ценах на нефть.

В целом же мировая конъюнктура оставалась нервной, и сегодня инвесторы продолжат ждать новостей: дипломатические делегации США и Китая все-таки должны встретиться за столом переговоров по торговому соглашению. Настроения на этот счет становятся все более мрачными и осторожными хотя бы потому, что Вашингтон продолжает расширять свой «черный список», в который накануне попало несколько китайских чиновников и компаний сектора высоких технологий.

В паре доллар/рубль с точки зрения технической картины торгов имеет смысл проследить за областью 64,75/64,78 — это нижняя граница краткосрочного восходящего канала, и если она будет пробита вниз, «медведи» в инструменте только усилятся.

На сегодня ожидания по движениям доллара США выглядят следующим образом: 64,75-65,15 руб., по евровалюте — 71,05-71,35 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

#ibrif: Байкальский риск-форум 2019
Пожары и бизнес: как научиться жить и работать в условиях задымления
Почему на все новые проекты нужно смотреть через призму рисков
“Непрерывность – это уверенность бизнеса в том, что ‘мы здесь надолго’”. Инсайты и лайфхаки БРИФа-2019
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги