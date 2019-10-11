ИАЦ «Альпари»: Укрепление рубля в начале сегодняшних торгов продолжится

В четверг котировки нефти вернулись к росту. Торги стартовали с $57,6 за баррель марки Brent. После кратковременного снижения к $57,5 цены начали расти, и к концу дня достигли $59,2. Рост усилился после того, как ОПЕК просигнализировала о том, что рассматривает все варианты для поддержания баланса на рынках и примет «сильные» решения на заседании в декабре. «На конференции будут приняты целесообразные, сильные, позитивные решения, которые поставят нас на путь более высокой и устойчивой стабильности в 2020 году», — сказал генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо в Лондоне. Утром пятницы нефть ускорила свой рост, пробила сопротивление на $59,4 и достигла $60,0 — максимума с 30 сентября. Вероятный диапазон торгов на оставшуюся часть дня для сорта Brent составлял $59,4-60,6 за баррель. Среднесрочный диапазон, который определяется ближайшими значимыми уровнями поддержки и сопротивления, после пробития сопротивления на $59,4 расширился до $57,2-68,7. Вечером выйдет отчет нефтесервисной компании Baker Hughes по активным нефтяным платформам в США. Напомним, что неделей ранее их число снизилось на три единицы, до 713 штук.

На фоне наметившегося компромисса в позициях США и Китая в торговой войне большинство западных фондовых рынков закрылось в четверг ростом. Благодаря этому, а также растущим нефтяным котировкам вырос и российский рынок акций. По итогам дня рублевый индекс МосБиржи прибавил 0,31%, долларовый индекс РТС на фоне укрепления рубля вырос сильнее, на 1,02%. Среди лидеров роста – «Северсталь» (+2,41%) и «НЛМК» (+2,3%). Американский индекс Dow 30 вырос при этом на 0,57%. Утром пятницы индексы стран АТР дружно росли на 0,8-2,3%. Фьючерс на индекс S&P 500 торговался утром вблизи 2 951 п., на 0,34% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Рост азиатских рынков и утреннее ралли нефтяных котировок обеспечат рост рынка акций на открытии. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 2695-2750 пунктов, по индексу РТС — 1320-1345 пунктов.

Вслед за нефтью и рынком акций накануне вырос и рубль. По итогам дня на МосБирже, доллар подешевел до 64,4575 руб. (-43 коп.), а европейская валюта снизилась до 70,9425 руб. (-24,75 коп.). На фоне заметного рывка нефтяных котировок укрепление рубля в начале сегодняшних торгов продолжится. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США — 63,7-65,0 руб., для европейской валюты — 70,1-71,6 руб.

Вадим Иосуб, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»