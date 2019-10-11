ИАЦ «Альпари»: Валютная пара EUR/USD - возросли риски вернуться к уровню 1,0990

В четверг, 10 октября, торги в паре евро/доллар закрылись ростом. В ходе европейской сессии курс евро повышался до 1,1034. Спрос на доллар США упал на оптимизме инвесторов в отношении торговой сделки между США и Китаем. Участники рынка ожидают заключения промежуточного соглашения.

Китайский вице-премьер Лю Хе заявил в четверг, что Китай готов достичь соглашения с Соединенными Штатами по вопросам, которые волнуют обе стороны, чтобы предотвратить трения, ведущие к какой-либо дальнейшей эскалации.

На американской сессии пару евро/доллар придавило, за счет обвала кросс-пары евро/фунт. Цена скорректировалась с 1,1034 до 1,1002. При этом фунт вырос на 250 пунктов. Фунт показал рост на 2% на фоне надежд на решение вопроса с Brexit. Премьер-министр Ирландии Лео Вардакар в четверг заявил, что соглашение по Brexit может быть достигнуто к концу октября, чтобы позволить Великобритании выйти из ЕС упорядоченно.

В пятницу завершатся переговоры между США и Китаем. Макростатистика отошла на второй план. Всех участников рынка, кроме трейдеров, торгующих по техническому анализу, волнуют результаты переговоров. Неизвестно, чем они завершатся, но по прогнозу на сегодня я рассмотрел фиксацию прибыли покупателями по длинным позициям. Покупаем ожидания – продаем факты.

По прогнозу жду ход до 1,1028 и затем снижение до 1,0988.

В 09:45 мск Франция опубликует индекс потребительских цен за сентябрь.

В 15:30 мск Канада сообщит об изменении уровня безработицы и числа занятых за сентябрь, выпустят индекс цен на импорт за сентябрь.

В 17:00 мск в США выйдет индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan за октябрь.

В 20:00 мск Baker Hughes опубликует отчет по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

Владислав Антонов, аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»