ИАЦ «Альпари»: Британский фунт обновил максимум

На торгах в Европе основные валюты торгуются в плюсе, защитные активы – в минусе. В лидерах роста британский фунт. «Британец» обновил максимум на сообщениях о прогрессе на торговых переговорах между США и Китаем, а также прорыве в переговорах по вопросу ирландской границы между премьерами Великобритании и Ирландии. Министр по делам Брекзита Британии Стивен Баркли заявил, что встреча с Мишелем Барнье прошла конструктивно.

Пара фунт/доллар подскочила на 269 пунктов, до 1,2685. Кросс евро/фунт упал на 145 пунктов, до 0,8720. Соответственно, укрепление фунта вызвало через кроссы давление на евро. Курс евро продвинулся до 1,1063. Текущий курс 1,1044. На данный момент времени я не вижу дальнейшего укрепления евро против доллара США. На часовых индикаторах сформировались сигналы, указывающие на коррекцию. Евро укрепился к доллару на падающем кроссе евро/фунт. Если кросс начнёт корректироваться, то цена может стрельнуть в моменте до 1,1115.

КНР готова заключить с США ограниченную сделку, включающую в себя положения о курсе юаня и об отсрочке введения пошлин на импорт из Китая. Встреча Трампа с Лю Хэ запланирована на 21:45 мск.

В понедельник, 14 октября, ранним утром Китай опубликует торговый баланс за сентябрь. Показатель выходит слабым несколько месяцев подряд из-за торговой войны между США и Китаем. Ожидается, что в сентябре он снизился с $34,83 млрд до $33,3 млрд.

Евросоюз опубликует промышленное производство за август. Рынок ожидает рост месячного показателя и снижение годового. В первый день недели рынок может проигнорировать статистику.

На валютном рынке ожидается низкая волатильность. В Штатах рынки будут закрыты по случаю национального праздника – День Колумба.

Владислав Антонов, аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»