ИК «Фридом Финанс»: Инвесторы верят в успех американо-китайских переговоров

Ален Сабитов, аналитик ИК «Фридом Финанс»:

Американские фондовые индексы уверенно двинулись вверх на заявлении президента Дональда Трампа о планах встретиться с вице-премьером Китая Лю Хе 11 октября. Это вселило в инвесторов надежду на прогресс переговоров по вопросам взаимной торговли. При этом сохранить полученный позитивный импульс рынку в полной мере не удалось, поэтому к закрытию он оказался ниже максимумов дня. S&P500 повысился на 0,64%, до 2938 пунктов. Десять из 11 входящих в этот индекс секторов закончили торги в плюсе. Исключением стал коммунальный. В лидерах роста оказались финансовая и энергетическая отрасли.

Мировые фондовые площадки сегодня торгуются преимущественно в зеленой зоне благодаря окрепшим надеждам на достижение компромисса на переговорах Китая и США. Позитивные комментарии президента Трампа убеждают инвестсообщество в возможности заключения сделки между странами по завершении нынешнего этапа диалога. Частичная сделка может включать в себя соглашение об отказе от нового повышения импортных тарифов в обмен на увеличение поставок в КНР американской сельхозпродукции. Это способно стать драйвером роста для прибыли компаний, завязанных на рынок Китая.

На азиатских площадках происходит настоящее ралли. Японский индекс Nikkei и шанхайский CSI 300 растут почти на 1%. Гонконгский Hang Seng прибавляет больше 2% на фоне обсуждений протестующими мер по недопущению вандализма на готовящихся новых акциях в выходные. Европейские площадки поднимаются в пределах 1%, поскольку шансы на заключение соглашения по выходу Великобритании из ЕС повысились после встречи британского и ирландского лидеров.

Безопасные активы скорректировались. Облигации снизились в цене и сегодня торгуются в нуле. Доходность 10-летних казначейских долговых обязательств США поднялась с 1,58% и превысила 1,66%. Золото опустилось ниже $1500 за унцию. Нефть марки Brent преодолела отметку $60 за баррель на фоне эскалации напряженности на Ближнем Востоке. Иранский танкер загорелся вблизи берегов Саудовской Аравии, что могло быть вызвано ракетным обстрелом. Таким образом, аппетит к риску сегодня высокий. Ожидаем, что входе предстоящей сессии индекс S&P500 предпримет попытку подняться выше 2950 пунктов.

Из важных макроэкономических публикаций сегодня стоит обратить внимание на данные о динамике импортных цен в условиях торговой войны. Пока растущий доллар позволяет нивелировать неблагоприятные последствия торгового противостояния, поэтому ожидается сохранение негативного тренда по индексу. Это не создает инфляционного давления и не мешает ФРС снижать ставку.

С технической точки зрения индекс S&P500 по-прежнему выглядит неуверенно, однако появляются надежды на рост. Индекс сумел подняться выше 50-дневной средней, что относится к положительным моментам. В то же время объемы торгов остаются невысокими, а это может говорить о слабости «быков». Для улучшения перспектив рынку необходим подъем показателей моментума RSI и MACD, которые улучшаются, но пока остаются под давлением. В среднесрочной перспективе ожидаем, что индекс широкого рынка останется в диапазоне 2825-3025 пунктов.