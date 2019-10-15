ИК «Фридом Финанс»: Смешанная динамика мировых индексов закрепит пятничный успех

Вадим Меркулов, директор аналитического департамента ИК «Фридом Финанс»:

В ходе торгов 11 октября фондовые рынки США продемонстрировали значительный рост, хотя закрылись ниже сессионных максимумов. Драйвером роста стали сообщения об ослаблении напряженности в американо-китайских внешнеторговых отношениях. В частности стороны договорились об отказе от запланированного на следующую неделю повышения тарифов. Впрочем, о новых пошлинах, введение которых запланировано на 15 декабря, договоренностей пока нет. С 15 октября Федеральная резервная система начнет покупать казначейские облигации объемом $60 млрд в месяц, что также было воспринято на рынке позитивно. Покупки будут продолжаться как минимум до окончания второго квартала будущего года.

На этом фоне S&P500 повысился на 1,09%, до 2970 пунктов Лидерами роста стали циклические сектора, в первую очередь промышленный и добывающий. Защитные сектора завершили торги в минусе. Мы ожидаем

Мировые фондовые площадки сегодня торгуются преимущественно в зеленой зоне благодаря окрепшим надеждам на достижение компромисса между Китаем и США. Позитивные комментарии президента Трампа вселили в инвесторов веру в возможность заключения соглашения уже сегодня, по итогам переговоров. Частичная сделка может включать в себя договоренность о недопущении Штатами нового повышения импортных тарифов в обмен на увеличение поставок в Китай американской сельхозпродукции. Это может улучшить перспективы прибыли компаний, завязанных на рынок КНР.

На азиатских площадках настоящее ралли. Японский Nikkei и шанхайский CSI 300 растут почти на 1%. Гонконгский Hang Seng прибавляет больше 2%. Европейские площадки, напротив, теряют около 1%. Шансы на достижение соглашения по Brexit вновь ухудшились после высказываний представителей Евросоюза о неудовлетворительных условиях, предложенных Борисом Джонсоном.

Безопасные активы скорректировались. Облигации снизились в цене и торгуются в нуле. Доходность 10-летних казначейских долговых обязательств США превысила 1,66 по сравнению с 1,58% накануне. Золото опустилось ниже $1500 за унцию. Нефть Brent поднялась выше $60 за баррель на фоне эскалации напряженности на Ближнем Востоке. Таким образом, аппетит к риску сегодня высокий. Ожидаем, что в ходе предстоящей сессии индекс S&P500 предпримет попытку подняться выше 2980 пунктов.

Значимой макроэкономической статистики сегодня не ожидается.

Техническая картина по индексу S&P500 улучшилась, но остается настораживающей. Индекс сумел подняться выше 50-дневной средней, RSI преодолел уровень 50, что можно отнести к положительным моментам. В то же время форма пятничной свечи и образовавшийся разрыв могут привести к краткосрочному давлению. Для улучшения перспектив рынка необходим рост MACD. В среднесрочной перспективе ожидаем, что S&P500 будет колебаться между 2825-3025 пунктами.

Еженедельные инвестиционные идеи

Philip Morris (PM)

Компания представит результаты за третий квартал после закрытия торговой сессии 16 октября. Ожидается снижение EPS на 6%, однако, если по факту она окажется лучше, акции компании могут прибавить 3-5%. Инвесторам стоит помнить, что котировки PM находятся под давлением из-за регуляторных действий в США против Altaria Group и Juul. Это может привести к тому, что аналогичные меры будут приняты в Европе, а также в Японии, где доля iQOS особенно высока. В Индии хотят запретить Juul из-за многочисленных случаев заболеваний, якобы спровоцированных этим продуктом, в США. iQOS и Juul —разные продукты, но регулятор не видит существенных различий между ними. Вместе с тем после отказа от слияния с Altaria Group акции Philip Morris обрели краткосрочный позитивный драйвер, который продолжит действовать на котировки в случае публикации успешной отчетности.

IBM (IBM)

Компания опубликует отчетность за ушедший квартал 16 октября. С 2015 года IBM отчитывалась лучше ожиданий по EPS, но это не помогало ее котировкам расти. Акции IBM торгуются с небольшим дисконтом по отношению к своим конкурентам в технологическом секторе. При этом у компании высокая дивидендная доходность, составляющая 4,54%. Считаем, что акции IBM способны показать сильную динамику после выхода отчетности, которая обеспечит импульс роста до $150. Трансформация бизнеса после присоединения Red Hat в июле текущего года должна вывести выручку IBM из стагнации. Изменения структуры бизнеса станет поводом для обсуждения в ходе конференс-колла для инвесторов. Безусловно, процесс изменения бизнеса небыстр, и считается, что для старых сегментов компании квартал был неудачным, но в случае нормальных результатов по Global Technology Service, генерирующему 35% выручки, акции компании могут показать рост.

Netflix (NFLX)

Акции компании сейчас не привлекают инвесторов так, как раньше. Это обусловлено растущей конкуренцией на рынке. Disney, Amazon и Apple вкладывают миллиарды долларов в производство контента для борьбы за внимание пользователей. В результате предложение Netflix, который уже более трех лет вкладывает миллиарды долларов в производство контента, перестает выглядеть уникальным. Конкурентным преимуществом Netflix остается внедренный им анализ данных, позволяющий определять предпочтения зрителей. Однако остальные игроки стримингового сервиса имеют большую базу данных, что сокращает конкурентный разрыв между ними и Netflix. Мы ожидаем от компании сильных результатов за квартал, которые будут опубликованы 16 октября. На показатели должен позитивно повлиять выход очередного сезона сериала «Очень странные дела», который пользуется огромным успехом в США. Об этом свидетельствуют уверенные продажи Coca-Cola, приуроченные к запуску данного сериала. Считаем, что с у четом высокой волатильности акции компании могут показать рост более 10%.