ИАЦ «Альпари»: Валютная пара EUR/USD: покупатели протестировали сопротивление на 1,1035

Во вторник, 15 октября, торги по евро завершились небольшим ростом. Покупатели смогли вернуть потери, которые понесли в первой половине европейских торгов. Восстановление пары вызвали новости на тему Брекзита.

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар заявил, что в переговорах наметился прогресс, а также выразил удовлетворение гибким подходом ЕС. Опираясь на мнение главного переговорщика со стороны ЕС Мишеля Барнье, участники начали закладывать в цены заключение торгового договора с Великобританией на этой неделе. «Британец» укрепился после таких заявлений по всему спектру рынка.

Позднее представитель ЕС заявил, что сообщения о заключении соглашения по Брекзиту являются «преждевременными». Фунт незначительно скорректировался, пара евро/доллар ушла в боковое движение на уровне 1,1033.

На торгах в Азии покупатели прошли сопротивление 1,1038. Рост застопорился на уровне 1,1060. Из-за «британца» покупатели сильны сейчас. Он выступает локомотивом для всех основных валют. Оптимизм относительно перспектив заключения торговой сделки между США и Китаем ослаб. Давление усиливается. В ответ на ослабление юаня подорожали золото и йена.

По прогнозу рассмотрел рост пары до 1,1070. При благоприятных данных возможен рост выше, но поскольку евро в кроссе находится под давлением, то возможны импульсивные движения вниз. Если цена упадет ниже 1,1023, то прогноз отменится.

В 11:30 мск Британия публикует индекс потребительских цен, индекс розничных цен, индекс закупочных цен производителей и индекс отпускных цен производителей за сентябрь.

В 12:00 мск еврозона представит индекс потребительских цен за сентябрь и отчет об изменении сальдо баланса внешней торговли за август.

В 15:30 мск Канада выпустит индекс потребительских цен за сентябрь и сообщит об изменении объема операций с иностранными ценными бумагами за август, США – объем розничной торговли за сентябрь.

В 16:00 мск с речью выступит глава Банка Англии Марк Карни.

В 17:00 мск США опубликует данные об изменении объема запасов на коммерческих складах и выпустят индекс состояния рынка жилья от NAHB за октябрь.

В 17:30 мск Минэнерго США опубликует отчет по запасам нефти за неделю до 11 октября

В 21:00 мск в США состоится публикация экономического обзора ФРС по регионам «Бежевая Книга».

В 23:00 мск США заявят об изменении чистого и общего объема покупок долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами за август.

В 23:30 мск Американский институт нефти опубликует отчет по запасам нефти за прошлую неделю

Владислав Антонов, аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»