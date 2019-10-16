ИАЦ «Альпари»: У рубля комфортный уровень

Во вторник, 15 октября, рубль незначительно укрепился к доллару, ослабился к евро и фунту. Пара доллар/рубль снизилась на 0,03%, до 64,27 руб. Пара евро/рубль повысилась на 0,04%, до 70,92 руб., фунт/рубль – на 1,76%, до 82,20 руб.

Торги на Мосбирже открылись снижением по рублёвым парам. Нацвалюта недолго находилась в плюсе. После первого часа торгов она оказалась в минусе на фоне падения цен на нефть. В начале европейских торгов курс доллара повышался до 64,50 руб., курс евро – до 71,05 руб.

Во второй половине дня восстановление нефтяных цен привело к нисходящей коррекции иностранных валют по отношению к рублю. Рубль вышел в плюс против доллара, но остался торговаться в минусе против евро и фунта. Наибольшие потери составили против «британца» из-за новостей на тему Брекзита.

По мнению переговорщика со стороны ЕС Мишеля Барнье, существует вероятность заключения торгового договора с Великобританией на этой неделе. Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар заявил, что в переговорах наметился прогресс, а также выразил удовлетворение гибким подходом ЕС. «Британец» укрепился после таких заявлений по всему спектру рынка.

Позднее представитель ЕС заявил, что сообщения о заключении соглашения по Брекзиту являются «преждевременными». Фунт скорректировался, но несильно.

Оптимизм относительно перспектив заключения торговой сделки между США и Китаем ослаб. Это видно по динамике юаня. Он 15.10 подешевел к доллару на 0,2%, 16.10 – на 0,30%, до 7,10. Давление усиливается. В ответ на ослабление юаня подорожали золото и йена. Видимо, нас ожидает высокая волатильность на рынке к концу недели.

Азиатские фондовые рынки находятся в плюсе в среду. Нефть сорта Brent торгуется в небольшом плюсе. Для направленного движения участникам рынка нужны новые драйверы, которых нет. В связи с этим пара доллар/рубль сохранит движение в боковом тренде.

Сегодня утром в начале торгов на Московской бирже курс доллара расчетами «завтра» повышался на 7 копеек, до 64,35 рубля, а европейская валюта дорожала на 17 копеек, до 71,10 рубля. Стоимость нефти утром незначительно снижается повышается до $58,64 за баррель Brent.

Новые переговоры США-Китай по торговле на уровне заместителей пройдут на этой неделе. Позитивные новости по переговорам окажут положительное влияние на рубль. Любая отсрочка заключения торгового соглашения вызовет бегство из рисковых активов. В этом случае в центре внимания окажется уровень 65,05 руб.

Владислав Антонов, аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»