ИАЦ «Альпари»: Рубль ощутит небольшое давление при открытии рынка

Нефтяные цены завершили среду небольшим повышением. Торги стартовали вблизи отметки $58,8 за баррель марки Brent. К полудню цена снизилась к $58,2, затем вечером поднялась до $59,6, а завершила день вблизи $59,0. Снижению цен к концу торгов способствовал отчет Американского нефтяного института, который показал рост запасов нефти за неделю на 10,5 млн баррелей после роста на 4,1 млн баррелей неделей ранее. Утром четверга нефть торговалась чуть ниже уровней вчерашнего закрытия, вблизи $58,7 за бочку. Вероятный диапазон торгов на оставшуюся часть дня для сорта Brent составляет $58,1-59,3 за баррель. Среднесрочный диапазон, который определяется ближайшими значимыми уровнями поддержки и сопротивления, сократился до $58,0-60,4.

Западные фондовые индексы закрылись в среду разнонаправленно. На таком противоречивом внешнем фоне российскому рынку удалось заметно вырасти. По итогам дня рублевый индекс МосБиржи прибавил 1,07%, долларовый индекс РТС на фоне укрепления рубля вырос сильнее, на 1,23%. Среди лидеров роста – префы «Транснефть» (+7,85%) и «Алроса» (+3,56%). Американский индекс Dow 30 снизился при этом на 0,08%. Утром четверга большинство индексов стран АТР снижалось на 0,1-0,8%. Исключением был гонконгский Hang Seng, который прибавлял 0,5%. %. Фьючерс на индекс S&P 500 торговался утром вблизи 2 986 п., на 0,18% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Утреннее снижение азиатских рынков и нефтяных котировок может оказать давление на рынок акций в начале торгов. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 2715-2770 пунктов, по индексу РТС — 1335-1360 пунктов. Сегодня «Алроса» опубликует операционные результаты за девять месяцев.

Иностранные валюты изменились в среду к рублю разнонаправленно. По итогам дня на МосБирже доллар подешевел до 64,0750 руб. (-20 коп.), а европейская валюта выросла до 70,9725 руб. (+4,75 коп.). Это связано с ростом валютной пары EUR/USD с 1,1030 до 1,1070. Утреннее умеренное снижение нефтяных котировок может оказать небольшое давление на курс рубля на открытии торгов. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США составляет 63,4-64,7 руб., для европейской валюты — 70,3-71,7 руб.

Вадим Иосуб, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»