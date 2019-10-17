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ИАЦ «Альпари»: Рублевые пары остаются на своих позициях

17 октября 2019

Весь вчерашний день американская валюта почти не двигалась, равно как и евро в паре с рублем, и лишь под самый вечер в инструментах начались шевеления. На направленные движения это пока не похоже, сохраняется все та же «болтанка» в диапазонах, что и ранее. Доллар закрылся накануне на уровне 64,07 руб. (-0,31%), евро завершил среду на отметке 70,97 руб. (+0,07%).

Нефть, которая минувшим вечером предпринимала попытки возвращения к $60 за баррель Brent, сегодня снова в минусе и отступает к $59,00. Представленные свежие данные по запасам оказались вполне «медвежьими»: по наблюдениям API, запасы сырой нефти за неделю выросли на 10,5 млн баррелей. Это случилось и на фоне приостановок НПЗ на техническое обслуживание, и ввиду сезонного фактора.

Но пока баррель консолидируется в пределах $58-60,50, инвесторы вряд ли будут сильно нервничать.

Для доллара США ориентировочный диапазон колебаний на сегодня составляет 63,95-64,45 руб., для евровалюты — 70,85-71,10 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»


/ СИА /
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