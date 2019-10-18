ПСБ: Внешний фон на глобальных рынках мы оцениваем как смешанный

Последние три торговых дня на глобальных рынках отмечены сравнительно невысокой торговой активностью. В ходе вчерашних торгов большинство рисковых активов продемонстрировали умеренно-позитивную динамику, компенсировав в большей части потери предыдущего дня.

Одной из ключевых тем на глобальных рынках остается вопрос Brexit. Вчера премьер-министр Британии Борис Джонсон и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер согласовали текст соглашения о выходе Британии из состава ЕС, а лидеры стран ЕС единогласно поддержали соглашение. Однако данному варианту документа необходимо еще добиться ратификации со стороны британского Парламента, голосование в котором состоится в субботу, и, судя по публичным заявлениям представителей разных политических сил, добиться одобрения данного варианта сделки будет проблематично.

Сегодня с утра были опубликованы данные по китайской экономике. Темпы роста ВВП страны по итогам 3 кв. замедлились с 6,2% до 6% (ожидалось замедление до 6,1%). При этом темпы роста промышленного производства вышли лучше ожиданий – 5,8% против прогноза в 5%. Данные слабее ожиданий по темпам экономического роста Китая обуславливают локальный негатив в рамках азиатской сессии, но в целом внешний фон на данный момент мы склонны оценивать как смешанный.

Российский фондовый рынок завершил вчерашние торги локальным ростом на 0,2%. Индекс Мосбиржи вплотную приблизился к отметке в 2750 пунктов, и, учитывая смешанный внешний фон на глобальных рынках развивать позитивную тенденцию сегодня может быть затруднительно – ожидаем перехода к боковой динамике вблизи отметки в 2750 пунктов. При этом, учитывая голосование в британском Парламенте на выходных, начало следующей недели на глобальных рынках теоретически может быть отмечено ростом торговой активности, что может задать тон для краткосрочной динамики российского рынка. Из корпоративных событий на сегодняшний день отметим публикацию данных по МСФО Северстали за третий квартал.

Михаил Поддубский, ПАО "Промсвязьбанк"