ИАЦ «Альпари»: Рубль продолжает укрепление

Рублевые пары в понедельник в середине дня торгуются вполне нейтрально, инвесторы оценивают информационный фон как умеренный и без яркого катализатора не готовы рисковать.

Итак, что сегодня интересует инвестиционный мир? Brexit, может быть, состоится, а может быть, и нет — это уж как решат британские парламентарии, которые снова отказались согласовывать сделку между Лондоном и Евросоюзом. Проведение Brexit в обозначенные сроки снижает общемировые риски экономических осложнений, его отсутствие риски эти расширяет и выводит на арену «медведей». Нефть днем снова в минусе и приближается к $59 за баррель Brent, но здесь уже продолжительное время ничего серьезного не происходит.

В российской валютной секции продолжают обсуждать предстоящие решения Центробанка РФ по ключевой ставке. В том, что ставки понизят минимум на 25 базисных пунктов, уже никто не сомневается. Но пойдет ли ЦБ на сокращение показателя сразу на 50 базисных пунктов? Инфляционная составляющая вполне позволяет это сделать, рынок тоже готов и рубль, скорее всего, даже не особенно дернется в стороны после такого решения. Все дело в приоритетах Банка России.

Сегодняшняя сессия для доллара США пока складывается в большей степени нейтрально, торги во второй половине дня пройдут в границах 63,60-63,95 руб. Для евровалюты вероятный коридор колебаний — 71,05-71,25 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»