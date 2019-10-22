ИАЦ «Альпари»: Итоги недели на белорусском валютном рынке (14.10-18.10. 2019 года)

Белорусский рубль укрепляется к валютной корзине третью неделю подряд, на этот раз за счет снижения курсов доллара и российского рубля. По данным Национального Банка РБ, за минувшую неделю на Белорусской валютно-фондовой бирже (БВФБ) стоимость доллара США снизилась на 0,57%, до 2,0388 бел. руб. Европейская валюта выросла на 0,40% и стоит 2,2680 бел. руб. Российский рубль подешевел на 0,16% и стоит 3,1884 бел. руб. за 100 российских. Стоимость валютной корзины в результате снизилась за неделю на 0,17%.

Всего с начала года доллар подешевел на 5,60%, евро — на 8,30%, а российский рубль подорожал на 2,43%. Стоимость валютной корзины снизилась за это время на 2,24%.

В течение ближайшей недели доллар может снизиться до 2,03 бел. руб., евро вырастет до 2,28. А российский рубль может упасть до 3,18 бел. руб. за 100 российских.

В сентябре объем международных резервных активов РБ снизился на $60,1 млн (-0,7%) и на 1 октября составил $8,831 млрд в эквиваленте. По заявлению Нацбанка, снижение уровня резервов по итогам сентября обусловлено плановым погашением Правительством и Нацбанком внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на общую сумму порядка $355 млн.

Решением Правления Нацбанка с 14 августа 2019 года ставка рефинансирования была снижена на 0,5 п.п., до 9,5%. Дальнейшие решения в области ключевых процентных ставок Национального банка будут зависеть от соотношения между инфляционными и дефляционными факторами. Следующее заседание Правления НБ РБ по денежно-кредитной политике запланировано на 6 ноября.

Индекс потребительских цен на товары и услуги в сентябре вырос по сравнению с предыдущим месяцем на 0,5%, с начала года вырос на 3,4%, за последние 12 месяцев вырос на 5,3%.

ВВП в сопоставимых ценах в январе-сентябре вырос на 1,0% к соответствующему периоду предыдущего года.

Согласно утвержденному прогнозу социально-экономического развития страны на 2019 год и основным направлениям денежно-кредитной политики, прогнозируется рост ВВП на 4,0%, инфляция ожидается не более 5%.

Вадим Иосуб, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»