ПСБ: Внешний фон на начало вторника складывается позитивным

Сообщения о продвижении в торговых переговорах между США и Китаем толкают фондовые индексы вверх. Так, американский индекс S&P 500 вчера вернулся к отметке 3000 пунктов и в отсутствие шоков, весьма вероятно, попытается сегодня обновить исторические максимумы до которых осталось чуть меньше 1%. Рисковые активы получили позитивный импульс к росту после заявлений представителей КНР о прогрессе первой фазы соглашения о торговой сделке. Инвесторы надеются, что подписание состоится на саммите АТЭС 16-17 ноября в Чили. Поддержку оказали также слова экономического советника Л. Кудлоу о возможном переносе анонсированного ранее увеличения тарифов на китайский импорт с 15 декабря. Тем не менее участники рынков считают, что наиболее существенным для заключения полноценного соглашения между США и Китаем все же станут дальнейшие консультации, где будут обсуждаться более сложные вопросы, в том числе касающиеся защиты интеллектуальной собственности.

Из других инфоповодов отметим приостановление обсуждения темы Brexit в Парламенте Великобритании. Премьер-министр Б. Джонсон выполнил требование депутатов попросить отсрочку о переносе выходы из ЕС, как отреагирует на это блок не известно, но голосование по сделке все же пройдет в Палате общин позже на этой неделе. В случае позитивного исхода это поддержит риск-аппетит.

Актуальной темой остается сезон квартальной отчетности в США. Сегодня свои результаты представят McDonald’s и P&G.

В целом, внешний фон на начало вторника складывается позитивным, ожидания подвижек в торговом противостоянии поддерживают внешние рынки, но слабость нефтяных котировок и отсутствие внутренних сильных драйверов способны не позволить индексу МосБиржи показать ощутимый рост. Тем не менее мы смотрим оптимистично на перспективы индекса Мосбиржи и сегодня рассчитываем на движение к отметке 2780 пунктов с прицелом к концу недели попытаться вернуться в диапазон 2800-2850 пунктов. Из корпоративных событий выделим публикацию финрезультатов X5 и операционных данных Полюс.



Роман Антонов, ПАО Промсвязьбанк