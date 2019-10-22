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ИАЦ «Альпари»: Доллар нацелен на 63,60 руб.

22 октября 2019

В понедельник, 21 октября, по итогам дня рубль подорожал к своим конкурентам. Пара доллар/рубль снизилась на 0,5%, до 63,73 руб., евро/рубль – на 0,28%, до 71,01 руб., фунт/доллар – на 0,13%, до 82,60 руб.

Рубль продолжает прекрасно себя чувствовать на фоне позитивных новостей по сделке между Китаем и США. Советник Ларри Кудлоу сказал, если первый этап переговоров в Китае пройдет успешно, декабрьские пошлины могут быть отменены. Президент США Дональд Трамп заявил, что торговая сделка с Китаем идет хорошо, добавив, что он надеется подписать соглашение с Китаем на саммите АТЭС в Чили.

Аппетит к рискованным активам улучшился на ожиданиях разрешения затянувшейся торговой войны между США и Китаем, а также надежд на то, что Великобритания выйдет из Европейского Союза со сделкой.

Участники рынка на данный момент игнорируют фазы снижения цен на нефть, хотя общий настрой у покупателей позитивный. Инвесторы занимают выжидательную позицию в преддверии двухдневного заседания ФРС, которое состоится через неделю. Для пары доллар/рубль выделяю два уровня. Первый 63,90 руб. – это сопротивление и 63,60 руб. – это поддержка. На торговой сессии Московской биржи сегодня утром курс доллара расчетами «завтра» на 10:50 мск снижается до 63,64 рубля, курс евро — до 70,92 рубля.

Напоминаю, что на 25 октября приходится пик налоговых платежей. В среду Минфин проведет аукционы по ОФЗ. У рубля есть поддержка, но следите за уровнем 63,90 руб., так как если покупатели пройдут его, цена ускорится вверх на технических факторах. Фундаментальные факторы на время отойдут на второй план.

Владислав Антонов, аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»


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