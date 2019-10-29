ИАЦ «Альпари»:Покупатели биткоина пытаются усилить свои позиции

В понедельник, 28 октября, торги по биткоину завершились снижением на 3,45%. Наибольшие потери покупатели понесли в начале и конце дня. В последнем обзоре я написал, что триггером к ралли до $10500 стали заявления председателя КНР Си Цзиньпина по блокчейну.

Считаю, что для продолжения роста, откат получился глубоким, но некритичный. Дело в том, что сейчас сторонники слабого биткоина через СМИ пытаются давить на него, заявляя, что Си Цзиньпина неправильно поняли. Речь шла о блокчейне в Китае, а не о криптовалютах.

26 октября постоянная комиссия 13-го Национального конгресса Китая приняла закон о криптографии, который вступит в силу с 1 января 2020 года. Как сообщило китайское издание CCTV, новый закон направлен на внедрение стандартов применения криптографии и управления паролями. Закон также устанавливает полномочия управляющего криптографического агентства.

Проект закона был опубликован 7 мая в китайской газете. Текст в основном сфокусирован на централизованном управлении паролями правительства и не содержит явного упоминания о криптовалюте, хотя и фокусируется на криптографии, ключевом компоненте, лежащем в основе криптовалюты, такой как биткойн.

Си не упомянул криптовалюту, что могло бы предположить изменение в политике. Криптовалютная торговля в Китае запрещена. Я считаю, что выступление Си стало триггером для ралли. Покупатели отыграли потери, кто-то зафиксировал хорошую прибыль. Теперь ведется борьба за уровни $8800 и $10500. Кто больше денег вбросит в рынок, сорвав объемные защитные стопы, тот и победит.

На часовом ТФ сформировалась треугольная формации. Время благоприятное для покупателей. Им нужно как можно быстрее переписать $9944 — максимум от 28 октября. При росте цены выше $9600 подключатся покупатели с периодов 4H и 8H. Поддержка сейчас находится между уровней $8900 и $9180. Именно её продавцы и пытаются пройти, чтобы заставить покупателей на массовое закрытие длинных позиций.

Во время ралли с $7298 открытый интерес снизился с 807 млн до 673 млн долларов. Сейчас ОИ составляет 774 млн долларов. Накапливаются позиции как шорты, так и лонги. В каком направлении будет распределение, неизвестно. Пока цена находится выше зоны $8800, нужно ждать выход цены вверх.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»