ИАЦ «Альпари»: Китай добавил рублю пессимизма

В четверг, 31 октября, попытки рубля снова укрепиться оказались тщетными. К закрытию торгов в последний день октября курс доллара США расчётами «на завтра» вырос на 29 коп. (+0,47%), до 64,13 руб., снова вернувшись на отметки выше 64 руб. А курс евро вырос ещё сильнее, на 31 коп. (+0,43%), до 71,5 руб.

Новостное агентство Bloomberg в четверг сообщило, что Китай якобы не собирается идти на уступки США и подписывать с Трампом соглашение об урегулировании торгового конфликта. Новость была опубликована со ссылкой на неназванные источники, но пока её не подтвердили и не опровергли ни в Китае, ни в США. Тем не менее, мировые финансовые рынки отреагировали лёгкой паникой на эту новость.

Пессимизму инвесторов способствует отмена саммита стран АТЭС, который должен был состояться в середине ноября в Чили, но из-за политических протестов власти этой страны отказались от проведения саммита. Так как именно на этом саммите планировалось подписание торгового соглашения между Китаем и США, рынки пока в растерянности и не знают, куда идти, предпочитая на всякий случай движение вниз.

В четверг упали и цены на нефть. Цена барреля Brent понизилась на 1,2%, до $59,35. Падение цены было спровоцировано не только сообщением Bloomberg, но ещё и статистикой США по собственной добыче нефти, которая в августе превысила 12 млн баррелей в сутки, обгоняя Россию и Саудовскую Аравию. Сегодня с открытия цены на нефть корректируются вверх, баррель Brent пока дорожает на 0,4%.

Мы считаем, что сегодня на открытии торгов возможно разнонаправленное движение рубля. Повышаем прогноз по курсу доллара до 64-65 руб., а по курсу евро — до 71-72 руб.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари»