ИАЦ «Альпари»: Индекс МосБиржи проведет торги в коридоре 2880-2920 пунктов

Российские фишки утром в пятницу торгуются без четкой динамики. Индекс МосБиржи и долларовый индекс РТС находятся в слабом плюсе. Индекс МосБиржи проведет сегодняшние торги в коридоре 2880-2920 пунктов. Нефть сорта Brent торгуется по $59,54, теряя 0,13%. Российский рубль – без четкой динамики. Ожидаемый коридор на сегодня по паре доллар/рубль составляет 63,9-64,2, евро/рубль – 71,4-71,7. Евро/доллар – 1,117.

В России улучшается финансовая ситуация, а рубль остается стабильным вне зависимости от политических новостей. К такому выводу пришел автор статьи под названием «После санкций и шока от нефтяных цен: вот почему рубль возвращается», опубликованной в немецком издании Focus. Рублю после падения, вызванного западными санкциями и снижением цен на нефть, удалось существенно укрепиться по отношению к доллару и евро и стать одной из сильнейших валют развивающихся стран в 2019 году. Снижение доходности в Европе и США заставляет все больше новых инвесторов вкладываться в рубль, и оказалось, что спрос на него весьма высок. В статье также упоминается, что, с точки зрения международных инвесторов, российские гособлигации являются надежным инвестиционным инструментом.

C изложенными выше фактами трудно не согласиться. Глобальные инвесторы это заметили еще в начале года, когда начали активную покупку российских акций и облигаций. В конце 2014 года во время валютного кризиса перед президентом Владимиром Путиным был сложный выбор. Действующее руководство Банка России настаивало на плавающем курсе рубля и либеральной экономической политике. Советник президента, известный экономист социалистических взглядов Сергей Глазьев настаивал на административном регулировании валютного рынка и экономики. Путин выбрал свободный рынок.

В результате российские граждане и компании быстро адаптировались к новой ситуации. При этом сейчас Россия намного меньше интегрирована в глобальную экономику, чем пять лет назад. А значит, новый мировой идеальный шторм, которого все ждут, России не так страшен. Стоит также добавить, что если бы не бюджетное правило, курс рубля был бы значительно выше.

Ну и в заключение стоит сказать, что инфляция в России снижается, а следом за ней и ключевая ставка Банка России. Падают доходности облигаций, что переключает внимание инвесторов на рынок акций. Дивиденды по российским фишкам откровенно радуют. Ждем новую дивидендную политику «Газпрома».

Александр Разуваев, руководитель «Информационно-аналитического центра «Альпари»